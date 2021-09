Él es el ‘misterioso’ hermano de Alejandra Azcárate. ¿A qué se dedica?

La comediante Alejandra Azcárate se sinceró con sus seguidores y les compartió datos sobre su ‘misterioso’ hermano Andrés.



De hecho, Azcárate ha compartido pocas imágenes en sus redes sociales con él.

Una de las primeras veces que lo hizo fue en septiembre de 2017. Se produjo un terremoto, de 7.1 grados, en México y Andrés reside allí.



“Me ha sorprendido la gran cantidad de mensajes que he recibido preguntándome por Andrés después de lo sucedido en México y quiero agradecerles”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Ayer fue un día muy duro, de mucha angustia y por supuesto llanto. La preocupación de estar lejos, la incertidumbre ante la falta de comunicación y la mente jugándole a uno en contra hicieron su efecto. Gracias a Dios él está bien al igual que su novia y su mascota”, les mencionó a sus seguidores acompañando la publicación con una foto en la cual aparecen juntos.

Alejandra ha hecho énfasis en que le gusta mantener su vida privada alejada de los focos de las redes y los medios de comunicación.



“No me gusta exponer mi vida familiar por respeto a los integrantes de mi entorno y con el fin de proteger mi núcleo”, escribió en sus redes.



No obstante, hace algunos días entregó más información sobre su hermano porque, según ella, recibe de manera constante varios mensajes preguntando por él.

“Es raro que les genere tanta curiosidad saber qué siente él al serlo, así que ésta es la respuesta. Ser mi otra mitad lo mantiene de pelo parado y no es para menos”, sostuvo.



Alejandra incluso estructuró la publicación con una serie de preguntas y respuestas sobre el ‘misterioso’ Andrés. Por ejemplo, redactó:

- ¿Está casado? No, tiene una novia argentina muy amorosa.



- ¿Tiene hijos? No, al igual que yo tampoco quiere.



- ¿Es igual de extrovertido? No, pero es peligroso cuando habla.



- ¿Estudiaron lo mismo? No, él se graduó de cine.

- ¿También trabaja frente a las cámaras? No, detrás de. Tiene una post productora que se llama ‘Borondo’.



- ¿Le llama la atención? No, me pega unas vaciadas descomunales.



- ¿Vive en Colombia? No, hace dieciocho años que vive por fuera. Ahora está en México.



- ¿Le gustan las redes sociales? No, le parecen una lobera y me va a matar por este post.

La comediante ha mencionado que a su hermano le da un poco de vergüenza decir que son familiares.



“A mi hermano le da un oso decir que es mi hermano. Nuestro apellido es bastante inusual en Colombia, entonces, cuando se presenta ante algún latino le preguntan ‘usted, ¿qué es de la Azcárate, de la colombiana? Él dice ‘soy el hermano, no sé qué estoy pagando, pero lo soy’”, confesó Alejandra, hace algunos meses, en charla con el programa ‘Bravíssimo’, del canal ‘Citytv’.

En las escasas ocasiones que lo ha mostrado en redes, Alejandra ha optado por expresarle su cariño y afecto.



“Es una belleza de hermano”, escribió en otro post.

“Es muy gracioso. También, somos muy distintos. Andrés es muy introvertido, de pocas palabras; creo que yo se las quité todas”, bromeó Azcárate en la charla con ‘Bravíssimo’.

No se conoce más sobre Andrés Azcárate.



De acuerdo con su hermana, se mantiene alejado de las redes. Solo se sabe que estudió cine y tiene una post productora llamada ‘Borondo’.

