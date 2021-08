Alejandra Azcárate 'peinó' a seguidor que le preguntó si tenía 'perico'

La actriz, presentadora y humorista Alejandra Azcárate contestó en sus redes sociales preguntas de sus seguidores, días después de los duros momentos vividos tras el escándalo por la incautación de droga en una avioneta que fue alquilada a una empresa relacionada con su esposo.



En sus historias de Instagram @Laazcarateoficial la humorista se refirió a varios temas personales para revelar lo complejo de la situación que ha vivido. Cuando le preguntaron por su peso señaló que "normalmente bordeo los 60 kilos. Yo mido 1,78. Pero ahora creo que debo estar en 55 (kilos). Estoy hecha una garra".



También habló de la situación jurídica de su esposo, de si es cierto que se divorció, de sus amigos y contestó, muy a su estilo, una pregunta que le hicieron sobre "si tiene perico".

"Soy inocente"



Una de las primeras preguntas que le hicieron es si es inocente o no: "en la vida en general no peco por inocente, creo que soy una mujer bastante sagaz", señaló. "Ahora si te refieres al otro asunto", en relación con el escándalo de la avioneta, Alejandra Azcárate dijo que "yo no soy sujeto procesal, de hecho mi esposo tampoco, así que no solo soy inocente, ambos lo somos".

Las preguntas que le hicieron a Alejandra Azcárate Foto: @laazcarateoficial

Su peso y su matrimonio

Cuando le preguntaron por su peso reveló que esta "hecha una garra", en alusión a que ha bajado de peso. A la pregunta de si es verdad que se divorció, Alejandra Azcárate desmintió que se haya separado: "no, no me he separado de mi esposo, no es cierto. Ni tengo tampoco la menor intención. De hecho estoy mas convencida que nunca que quiero seguir compartiendo mi vida a su lado porque sé el hombre maravilloso que tengo".

¿Tiene 'perico'?

El perico de Alejandra Azcárate se llama 'guaymaral' Foto: @laazcarateoficial

Fiel a su estilo mordaz, Alejandra Azcárate 'peinó' a una de las personas que le preguntó, con mala intención: ¿"tiene perico"? a quien le contestó, "si claro! tengo el mejor. Te lo presento, se llama 'guaymaral'", en alusión al aeropuerto en donde se cargó, como se ha visto en videos de cámaras de seguridad, la avioneta que terceros alquilaron a un socio de su esposo, en la que incluso se ve gente portando uniforme de la Policía.



Además de estos temas, Alejandra Azcárate reveló que se siente rodeada de muchos amigos que no creía tener, que sale a la calle sin preocupaciones y que no tiene nada que temer o esconder, pues no ha cometido delito alguno, ni ella o su esposo.