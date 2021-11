El comentario de Alejandra Azcárate que incomodó a Aida Victoria Merlano

La influencer Aida Victoria Merlano decidió hablar públicamente sobre un comentario que hizo la actriz Alejandra Azcárate acerca de ella y su mamá, el cual la hizo sentir incómoda.

Azcárate es actualmente uno de los jurados del nuevo programa de ‘RCN’ llamado ‘¿Quién es la máscara?’, en el que participan diferentes celebridades debajo de un disfraz, entre estas Aida Victoria.



La identidad de Aida se conoció el fin de semana pasado luego de que los jurados lograron adivinar que ella era quien se encontraba bajo el disfraz de ‘Esmeralda’, por lo que la barranquillera aprovechó para hablar con sus seguidores y responder preguntas en Instagram sobre su participación en dicho programa.



Una de las grandes inquietudes que tenían los internautas era cómo fue la relación entre Merlano y Azcárate, debido a que en oportunidades anteriores ambas habían hecho comentarios acerca de las polémicas que cada una protagonizó.



La bogotana habló en ocasiones pasadas sobre la fuga de la madre de la influencer, la exsenadora Aida Merlano, prófuga de la justicia en 2019, y tiempo después la barranquillera se refirió a Miguel Jaramillo, esposo de la comediante, que figuraba como representante legal de la empresa dueña de una avioneta que transportaba 400 kilos de cocaína.



El cruce de palabras entre ambas mujeres habría quedado hasta ahí. Sin embargo, según comentó Aida Victoria en sus historias de Instagram, en medio de las grabaciones de ‘¿Quién es la máscara?’ escuchó otro comentario por parte de la comediante en el que se refería nuevamente al caso de su madre.



En medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, que ofrece la red social, le dijeron: “No te la llevas tan bien con Azcárate, ¿será que le gustó tu presencia?”.



La joven contestó: “No somos cercanas, yo la puedo ver y la puedo saludar, solamente que en ese programa ella me hizo un comentario muy feo”, mencionó.

“Yo estaba todavía debajo del disfraz y alguien como que dijo que podía ser Aida Victoria y ella dijo “Ay, preguntémosle dónde está la mamá” y eso la verdad me dolió bastante”, explicó la influencer.



Además comentó que a pesar de que “se sintió feo”, también entiende que ese es el “tipo de humor” de Azcárate.



El hecho llegó a oídos del también influencer Nicolas Arrieta, quien no dudó en reprochar las palabras de Alejandra, ya que en varias ocasiones el hombre ha criticado la forma de actuar y el humor de la actriz.



“No le gusta que se burlen de ella porque está grave o es una situación personal” , dijo el youtuber refiriéndose a Alejandra Azcárate y replicó la historia de Merlano en la que contaba lo sucedido.



Posteriormente concluyó: “No le pueden decir a su marido que es narcotraficante, presuntamente, pero sí se burla de las tragedias familiares de otros”.

