Hace un año los titulares de la prensa nacional anunciaban que las autoridades de San Andrés habían encontrado 446 kilos de cocaína y 100 millones de pesos en efectivo en el avión del esposo de una reconocida actriz.

La aeronave Beechcraft, modelo C-90, presuntamente era propiedad de la pareja de Alejandra Azcárate, Miguel Jaramillo Arango, y un socio. Aunque el hombre no fue procesado por ningún delito, el hecho afectó la vida de él y su esposa, quienes se separaron temporalmente.

El escándalo a raíz de la denominada narcoavioneta desdencadenó una ola de críticas hacia Azcárate, quien incluso tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por un tiempo. "Mi vida se vino abajo en su totalidad. Fue un derrumbe absoluto en 24 horas", destacó la comediante en 'Los Informantes'.

(Lea también: Carlos Vives habló sobre su hermano, Guillermo Vives, y su distanciamiento).

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra. Azcárate y su esposo, Miguel Jaramillo Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Durante esos momentos difíciles Alejandra Azcárate aprovechó para escribir un monólogo de 90 páginas: 'Lo que se permite, se repite', una obra sobre su forma de ver la vida, el dolor y cómo, desde su experiencia, ha conseguido sobrepasar las adversidades.

"He querido crear para poner al servicio de los demás mi experiencia para sortear la adversidad sin permear la dignidad ni castrar la alegría, es un ejercicio sencillo y sin pretensiones a través del cual quiero que me conozcan y se reconozcan", explicó la comediante en su cuenta de Instagram.

(De interés: Miss BumBum asegura que Piqué le pedía las medidas de su cuerpo).

Por ahora, solo tendrá funciones en Europa. De hecho, la primera presentación de la colombiana fue este jueves en Barcelona, España, donde agotó la boletería.

En el Teatro Regina, Alejandra Azcárate se refirió al escándalo de la narcoavioneta y destacó que, pese a todo lo que enfrentó, la justicia divina estuvo de su parte, pues un juez determinó que su esposo no estuvo involucrado en el caso.

"Para nadie es un secreto todo lo que yo tuve que enfrentar, pero la justicia de Dios es divina, por eso se llama así", afirmó.

(Además: ¿Henry Cavill, detrás de Shakira? La 'triste' verdad del video viral).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).

Además, la comediante explicó que ella fue víctima del síndrome del inocente, pues tan pronto se conoció la noticia de la incautación de la droga, ella salió a dar declaraciones que no le correspondían, en su afán por comprobar su inocencia.

(Siga leyendo: Shakira, sus exparejas y por qué terminaron: ¿hubo 'cachos'?).

"Salí a poner el pecho y salir a dar explicaciones que en su momento no me correspondían... Las explicaciones las di yo, poniendo el pecho por mi esposo, que no me arrepiento, me colgué el letrero y ante los medios se quedó como la narcoavioneta de la Azcárate", concluyó.

Más noticias

Carlos Vives pasó por difícil crisis económica: no tenía para los servicios



Yeison Jiménez se compró una ostentosa moto BMW, ¿cuánto le costó?



Mensaje de Carmen Villalobos a Sebastián Caicedo agudiza rumores de ruptura



Tendencias EL TIEMPO