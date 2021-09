'No puedo esperar menos': Alejandra Azcárate sobre críticas en su contra

A mediados de este año, el compañero sentimental de la famosa comediante Alejandra Azcárate, Miguel Jaramillo Arango, se vio envuelto en un escándalo por la incautación de más de 400 kilos de cocaína que se encontraron en una aeronave, en el aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, situado en San Andrés.



Después de un tiempo sin usar redes sociales, el pasado 13 de julio la bogotana reapareció en un video de casi una hora en el que se pronunció con respecto a los hechos que señalaban, según ella, injustamente al publicista.



"Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás tengan que transitar por estos espacios porque no hay una sola esquina pasible", fue una de las frases que más hicieron eco sobre su pronunciamiento.



Tras esta aparición, Azcárate ha estado mucho más activa en redes sociales, en ocasiones le respondiéndole a sus detractores y, en otras, siguiéndole la cuerda a los que hacen memes y hasta canciones con la ya mencionada oración.



Recientemente, la presentadora, de 43 años, habló acerca de las críticas que ha recibido a lo largo de estos meses en una dinámica de 'Preguntas y respuestas' que hizo en su Instagram, red social en la que tiene más de 3.2 millones de seguidores.



En principio admitió que, aunque le dieron bastante duro los comentarios de los usuarios y la opinión pública en general, hoy en día entiende que es el resultado de una vida dedicada a un tipo de comedia que siempre ha generado controversia en la sociedad colombiana. "Yo he sido montadora y burletera", admitió.



Puntualmente, le respondió a un seguidor que le pregunto: "¿Cómo haces para salir adelante a pesar de todo lo que te juzgan".



“Básicamente, entendiendo que nadie tiene el poder o la potestad para juzgarme y, mucho menos, sin conocerme. Ahora, que critiquen, señalen, opinen y se burlen... perfecto, la vara con la cual uno mide será medido, entonces como yo he sido montadora y burletera no puedo esperar menos. Sin embargo, para juzgarme (está) el de arriba y yo”, dijo en una historia.



Por otro lado, otro de los internautas que la siguen le preguntó de dónde había surgido la famosa frase de los 'sótanos del infierno'. La famosa, de 43 años, dijo que le salió de forma natural pues era tal y cómo se estaba sintiendo en aquel momento en que todos la señalaron.



“Me salió en ese momento esa frase y me resultó muy descriptiva, muy seguramente porque era donde mi corazón se sentía ubicado en ese momento. Y me encanta que lo hayan apropiado como lenguaje popular, eso es autenticidad”, agregó.



Finalmente, le respondió a un seguidor que le cuestionó sobre si creía que las personas daban fe de su inocencia. En su tono característico Azcárate dijo que eso le importaba "un apio", ya que su esposo era inocente y no tenía nada que ver con los elementos incautados en la llamada ‘narcoavioneta’.



"En mi vida he cometido un delito, solo he trabajado de forma honesta al igual que mi esposo que no tiene nada que ver en ese rollo que pasó. La verdad es una y la demostrará la ley", puntualizó.

Tendencias EL TIEMPO