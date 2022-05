"Mi vida se vino abajo en su totalidad. Fue un derrumbe absoluto en 24 horas". Esas fueron las palabras de Alejandra Azcárate al referirse a los 'sótanos del infierno' que tuvo que atravesar cuando, a finales de mayo del año pasado, un cargamento de droga fue decomisado en la isla de Providencia. El avión que transportaba los 446 kilos de cocaína pertenecía a una sociedad en la que su esposo, Miguel Jaramillo Arango, aparecía como accionista.

Recordemos que Jaramillo, en varias ocasiones, ha aclarado que no estuvo involucrado en el caso por delitos de narcotráfico porque, al momento del decomiso de la avioneta, él ya no figuraba como accionista de la sociedad dueña de esta misma: "Yo no tengo injerencia alguna sobre esa sociedad, ni tengo acciones, ni tengo representación legal, ni tengo intereses. El dueño de esa sociedad hoy en día es el señor Fernando Escobar, al igual que el dueño de la avioneta capturada con droga".



Según cuenta, el error estuvo en que su contador no reportó a la Cámara de Comercio las actas en las que se constataba esta información.

'Cocalera, periquera, la reina del sur...'

En el programa 'Los Informantes', de 'Caracol Televisión', ambos decidieron narrar los duros momentos que vivieron desde ese fatídico 23 de mayo.

"Vi muy claramente cómo se vinieron abajo casi 20 años de construcción de mi trabajo, de rigor, de disciplina, de amor, de pasión", aseguró Azcárate entre lágrimas, también recordando que fue llamada de muchas formas por sus críticos en el momento más álgido del escándalo: "Cocalera, periquera, la reina del sur, la reina de la mafia, la jinete de la droga. Me escribían: 'Por culpa suya se está muriendo la juventud en este país'".



Al respecto, Jaramillo expresó sentirse una víctima por el daño que generó este escándalo a su buen nombre y al de su esposa, a quien le fueron cancelados múltiples contratos que tenía presupuestados. Además, la compañía que él encabeza se redujo en un 70 u 80 por ciento.

'Los sótanos del infierno', pero geográficamente

La también modelo repitió la frase que le valió miles de críticas en redes y medios: "Conocí los mismísimos sótanos del infierno. Geográficamente conozco ese lugar y no es caliente como piensan, es helado. Siente uno el frío de la noche. Pero, ya luego uno también se va recomponiendo y el diablo se volvió mi buen amigo. A los enemigo hay que tenerlos cerca".

La conclusión de 'la Azcárate' fue clara. Por el hecho de ser "pesada", de tener opiniones polémicas y de cometer errores, no considera haber merecido el trato que se le dio: "Una cosa muy distinta es pisar en terreno del delito. Eso no tiene nada que ver. En mi vida (no) he cometido (ni) un delito, ni he estado casada con un hombre que haya cometido uno".



Finalmente, su esposo confesó que se separaron por cuatro o cinco meses de común acuerdo, pero agradece que volvieron a estar juntos. Además, no sabe si serán capaces de superar todos los coletazos del escándalo de la narcoavioneta.

