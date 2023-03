La presentadora y comediante Alejandra Azcárate habló sobre el escándalo de la 'narcoavioneta' que la salpicó a ella y a su esposo, el publicista Miguel Jaramillo, en mayo de 2021. Le contamos.



(Siga leyendo: Alejandra Azcárate reaparece y anuncia a qué se dedicará)

El domingo 23 de mayo de 2021 las autoridades tomaron custodia de una avioneta cargada con 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína que fue descubierta en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia.



Este escándalo revolcó las redes sociales luego de que se supiera que el esposo de la comediante aún figuraba como representante legal de la empresa dueña de la avioneta.

Nos van a acabar la vida, mañana estamos destruidos. FACEBOOK

TWITTER

Azcárate terminó siendo incluida en todos los titulares de la prensa sobre el caso del envío de droga, e incluso fue consultada por medios de comunicación sobre lo sucedido, aunque sostuvo que ni ella ni Miguel Jaramillo estaban implicados en este delito.



Ahora, casi dos años después del escarnio público al que fueron sometidos la reconocida presentadora y su esposo, la recordada participante de 'Los comediantes de la noche'

(Además: Alejandra Azcárate responde si se separó de Miguel Jaramillo)

El momento en que se enteró de la noticia

La comediante le dijo a Alarcón que ese domingo, cuando se supo la captura de la avioneta, ella estaba grabando una campaña publicitaria y llegó a su casa a las 10 p.m., donde encontró a su esposo "con la cara absolutamente desencajada".



Según su relato, la expresión de Jaramillo le hizo pensar que se habían muerto sus padres, pero ante la negativa de su esposo ella le dijo que nada podía "ser tan grave", y le pidió una explicación.



"Me dijo ¿tú te acuerdas de la avioneta de Fernando Escobar, la que compró hace un tiempo? (...) La incautaron hoy con media tonelada de cocaína", contó Azcárate, quien dijo que en un primer momento no entendió por qué esto afectaba a su esposo.

(En contexto: ‘Se va a saber la verdad’: Alejandra Azcárate sobre escándalo de avioneta)

"(Ahí) fue cuando me dio la respuesta contundente que nos partió la vida en dos, me dijo: ¿tú te acuerdas de que yo vendí mis acciones de esa empresa el 21 de enero y cedí, por ende, la representación legal a Fernando? (...) Las actas no están actualizadas a día de hoy y sigo figurando como representante legal", agregó la comediante.



De acuerdo con lo que contó en el pódcast de Alarcón, en ese momento Azcárate dice haber empezado a temblar y haber sentido como si sus órganos internos "hubieran empezado a girar".



"Me levanté de la silla y empecé a gritar, yo le daba puños a la pared curva de mi casa, y yo le decía a Miguel "nos van a acabar la vida, mañana estamos destruidos"", cuenta que le dijo a su esposo.

'No les avisé a mis papás'

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, la comediante le contó al protagonista de la recordada novela 'Hola Soy Germán' cómo fue el momento en que sus padres supieron lo que estaba pasando.



"Creo que ingenuamente, tontamente, llegué a pensar que no iba a coger tanto vuelo. Mira qué ironía. Pero casi que a los dos días o antes me llamó mi mamá y me dijo ¿qué es lo que está pasando?", dijo.



Según el relato de Azcárate, a su madre, Beatriz de Azcárate, la estaban llamando de diversas partes a preguntar por la avioneta "de Miguel" y por la cocaína que llevaba dentro, pero ella no entendía a qué se referían.

(Le puede interesar: 'Vengo de recorrer los sótanos del infierno': Alejandra Azcárate reapareció)

Acto seguido, evidentemente conmovida, la también actriz narró en el pódcast el apoyo que recibieron, ella y su esposo, por parte de sus padres, quienes —a pesar de estar divorciados— se pusieron en contacto con Jaramillo.



"Le expliqué todo y mis papás, tan bellos, fueron muy leales (...) Por separado, cada uno llamó a Miguel y a su modo le manifestaron la solidaridad total, le dijeron "sabemos quién eres y vamos para adelante como familia"", contó.

'Nos vamos a sentar en los estrados judiciales'

Azcárate dijo en la entrevista con el actor que desde que se enteró de la noticia tenía claro que iba a ser víctima de matoneo en redes sociales por su nombre y su fama, y dice que no se equivocó.



"El ataque era contra mí (...) Porque yo me había burlado mucho de los hombres, era el poder masculino contra una mujer; porque yo represento a las élites antipáticas, ahí está la gente de bien; por la coyuntura del momento, era en plenos paros, la gente estaba enardecida, la polarización total", dijo la presentadora.

Me cancelaron absolutamente todos mis contratos. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, contó que en este momento está iniciando la toma de acciones legales en contra de los medios de comunicación, influenciadores y generadores de opinión que la señalaron en aquel momento.



De acuerdo con la también actriz, luego de tres o cuatro meses, cuando por fin tomó la decisión de retomar las redes sociales y revisar lo que se decía del caso, se dio cuenta de que la mención a la marca registrada que lleva su nombre tenía daños y perjuicios cuantificables con los que podría después demandar.



"Yo quería salir a matarlos a todos. Lo recopilé, mandé a hacer estudio forense (donde recopilan información desde la fuente), porque yo quería tener absolutamente todo porque ahí se me prendió un bombillo que hasta ese momento estaba apagado", afirmó.

"Todas esas derivaciones (las de su nombre en sus programas) son una marca registrada sobre la cual se generaron unos daños y perjuicios que son cuantificables, porque me cancelaron absolutamente todos mis contratos (...) Yo me quedo quieta, me quedo callada, y cuando todo esto se aclare nos vamos a sentar en los estrados judiciales y vamos a aclarar el tema de otro modo, que es la etapa en la que ya estoy ahora", agregó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias