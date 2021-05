Azcárate y famosos que dieron explicaciones por temas de narcotráfico

La presentadora y actriz Alejandra Azcárate está en el ‘ojo del huracán’ desde este martes 25 de mayo, cuando se informó que, en Providencia, se incautaron 446 kilos de cocaína en un pequeño avión perteneciente a la empresa de la que su esposo, Miguel Jaramillo Arango, es el representante legal.



Como ella, a lo largo de los años varias figuras públicas se han visto envueltas en escándalos relacionados con el mundo del narcotráfico y han tenido que salir a dar explicaciones al respecto.

En entrevista con ‘W Radio’, Azcárate dijo que su pareja “no es un narcotraficante de octava, es un publicista honesto de primera“ y que la aeronave no es directamente de su propiedad.



Sin embargo, el avión pertenece a Interandes Helicópteros S.A.S., empresa de la cual Jaramillo es representante legal junto a Fernando Alonso Escovar Langebeck.



“El señor Fernando Escovar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo”, afirmó.



Alejandra. Azcárate y su esposo, Miguel Jaramillo.

También, contó que la empresa cuenta con cinco pilotos autorizados, quienes se contratan de manera independiente para realizar vuelos privados. Uno de ellos, Juan Camilo Cadena Botero, fue el que le pidió el favor a Escovar de usar la aeronave incautada.



"Le dice que si el domingo puede disponer del avión para hacer un vuelo humanitario a San Andrés y llevar unos insumos médicos. Fernando le responde que puede disponer del avión porque no lo va a utilizar, siempre y cuando se haga cargo de los costos del vuelo”, añadió.



Hasta el momento, a Cadena y su copiloto, Harold Darío Rivera, se les impuso medida de aseguramiento. Ambos responden por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado y lavado de activos.



¿Qué otros famosos estuvieron involucrados en situaciones similares?

Vaneza Peláez

En febrero de 2018, agentes de la Dijín capturaron a Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, a quien se le imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado, con fines de extorsión, homicidio y tráfico de drogas.



En el momento de la captura, ‘Lindolfo’ estaba con la presentadora Vaneza Peláez, su pareja en ese entonces, en un apartamento del sector del Poblado, en Medellín.



Peláez, quien fue presentadora del programa ‘Sábados Felices’, se había separado de Murillo meses atrás. Sin embargo, según un investigador del caso, "el día de su captura estaba en el apartamento, seguían viviendo juntos, aunque estaban separados".



La doble vida de Sebastián Murillo Echeverry. Conocido como alias "Lindolfo" se movía entre las élites colombianas y el crimen organizado. https://t.co/T4Unou1yTt pic.twitter.com/8xKMDUYZvF — InSight Crime ES (@InSightCrime_es) February 14, 2018

‘Lindolfo’ mantenía la fachada de ser un reconocido empresario de modelos y cantantes. De hecho, asistía a los eventos sociales de la farándula colombiana junto con Peláez.



Fue condenado, en septiembre de ese mismo año, a 18 años y seis meses de cárcel.



Tras su captura, la presentadora fue muy reservada con sus comentarios. Solo subió una publicación de Instagram junto a sus hijas refiriéndose indirectamente a la situación. “Mi vida siempre ha sido una realidad, una verdad de valores que la gente conoce de mí, construida con amor, pulso y decisión. Hoy el destino me confronta con una situación que jamás creí y de la cual solo salen las personas creyentes y valientes”.

Por otro lado, una de las afectadas por el hecho fue la modelo y empresaria Daniela Ospina, pues Peláez tenía una pequeña participación en ‘Danfive’, su empresa.



La empresaria, quien además es exesposa de James Rodríguez, aclaró que la participación de Vaneza Peláez fue de 5 millones de pesos y que los pagó con su trabajo. Indicó, también, que la totalidad del dinero de la compañía pertenece a ella y a su familia.

Kate del Castillo

La protagonista de ‘La reina del sur’ estuvo envuelta en una polémica, en enero de 2016, luego de que el actor estadounidense Sean Penn reveló que él y Castillo visitaron al ‘Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más buscados de México.



Los actores compartieron tiempo con el mafioso para conocer sobre su vida dado que, al parecer, querían filmar una película al respecto.



Uno de los aspectos que más causó curiosidad fueron los pocos minutos que Castillo estuvo a solas con el ‘Chapo’.



“Lo que pasó en esos 5 minutos fue que pasó mi vida entera por mi mente”, dijo en una entrevista con ‘Univisión’.

Abro hilo de los mejores y más inesperados crossovers de México con el mundo anglosajón.



Kate del Castillo, El Chapo, y Sean Penn siendo camaradas. pic.twitter.com/4IVFG3ricf — Emmanem (@dayarocham) March 30, 2020

“Fueron dos segundos en los que se me bajó la presión, el alma, pero como me tocó el brazo sabía que no me iba hacer nada y que estaba en buenas manos.(...) Fue muy caballeroso con su mano, tal vez para no asustarme, como también lo hizo con las armas que yo no vi”, puntualizó.



El encuentro entre Guzmán y los actores fue contado por Penn para la revista ‘Rolling Stones’. Desde que se conoció sobre este hecho, el gobierno del entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto abrió una investigación en contra de la actriz por posible lavado de dinero.



“No sé por qué esa cacería tan terrible hacía mí. Me he preguntado todo, por qué el ataque tan fuerte”, dijo Castillo.



La actriz se fue de tierras mexicanas y volvió en 2018, después de que Peña Nieto dejó su cargo.



René Higuita

El recordado exarquero de la Selección Colombia fue conocido no solo por su talento para el fútbol, pues también tuvo cierta cercanía con el narcotraficante Pablo Escobar.



“Yo fui poco amigo (de Escobar), pero con en ese 'poco amigo', todos quisieran tenerme a mí de amigo. De hecho, el que me quedó de amigo fue don Roberto Escobar, el hermano, pero precisamente por ese agradecimiento”, afirmó para la revista ‘Bocas’.



El exfutbolista fue capturado en 1993, después de que ayudó en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina, un socio de Escobar, quien había sido secuestrada por orden del capo del cartel de Medellín.

René Higuita.

Las autoridades lo llevaron a la escuela de la Policía Metropolitana y le dijeron: “Usted me entrega a Pablo Escobar y no tiene delito. Usted es una persona conocida, querida, y lo que usted hizo le da para siete años”.



“Lo único que les dije fue: ‘Yo soy un tipo que no tengo problemas, que tampoco sé y, aun sabiendo, tampoco se los digo'", recordó.



Luego fue trasladado a Bogotá. Fue ingresado en la cárcel La Modelo, donde estuvo durante nueve meses. Su destino cambió cuando los protagonistas del famoso 5-0, partido entre Colombia y Argentina, empezaron a gritar ‘Libertad, René’.



"Lo empezó Leonel (Álvarez) en el camerino, desde Argentina, y todos los jugadores de Colombia lo siguieron (...) Eso ayudó a que la gente se diera cuenta de que era un chivo expiatorio. Y gracias a todo eso, el país se dio cuenta de que había sido una injusticia. Y salí”, contó.

Sergio Mayer

Este actor y político mexicano fue acusado por una periodista, en febrero de 2020, por supuestos vínculos entre él y el capo mexicano Edgar Valdez Villareal, más conocido como ‘La Barbie’, quien fue capturado en 2010.



La comunicadora Anabel Hernández aseguró que Mayer asistía a las fiestas de Valdez y que había expedientes de la Procuraduría General de la República que sostenían su versión.

Mayer se pronunció al respecto días después y dijo ante los medios que “a ‘La Barbie’ la agarraron hace como 10 años y siguen con este tema. Me parece desafortunado, lamentable y no tengo tiempo para estar desmintiendo constantes acusaciones y calumnias que hacen”.



“Si no me acusan de una cosa, me acusan de otra, y si se dan cuenta, hasta hoy, de todo lo que han dicho no ha habido ningún solo tema que hayan demostrado los hechos. Que vayan a la Fiscalía a ver si existe algún tema de investigación en mi contra o existió desde hace 10 años”, puntualizó.



Al parecer, las acusaciones no llegaron hasta instancias judiciales. Desde 2018, Meyer es diputado por el Distrito 6 de la Ciudad de México.

Virginia Vallejo

Esta famosa periodista y escritora colombiana admitió ser amante de Pablo Escobar en su libro autobiográfico ‘Amando a Pablo, odiando a Escobar’, publicado en 2007.

Facebook Twitter Linkedin

Vallejo en su juventud.

Un año antes, tuvo que salir de Colombia en un avión de la DEA porque su vida estaba en peligro. El gobierno estadounidense quería que testificara sobre el cártel de Cali y el de Medellín. En entrevista con ‘La Vanguardia’, dijo que sobrevivió por permanecer en silencio.



En una entrevista reciente con el diario español ‘El Mundo’, explicó que escribió su historia “para que el lector pueda entender la relación entre una mujer inocente y un delincuente”.



“Cuando empezó la relación, pensaba que podía convertirse en un líder político, le acompañaba a los mítines y él me dijo que yo iba a ser su Manuelita (la amante de Simón Bolívar). Me creí que podía ser la amante de un líder que tuviera compasión por ese pueblo tan sufrido y pobre”, admitió.



Vallejo, quien actualmente tiene 71 años, acabó la relación en 1987, cuando Escobar la acusó de irse con Gilberto Rodríguez Orejuela (capo del Cártel de Cali).

