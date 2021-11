'Que inventen, que chismoseen': Alejandra Azcárate a Lina Tejeiro

Un mensaje de aliento destacó en la última publicación de Instagram de Lina Tejeiro.



Se trata de su compañera Alejandra Ázcarate, también jurado del concurso '¿Quién es la máscara?', quien le expresó su solidaridad a la actriz.



En las últimas horas, Tejeiro se volvió centro de atención dado que diversos medios aseguraron que su padre sería el dueño de un cargamento de cocaína incautado en el puerto de Buenaventura.

Las autoridades dijeron que los productos serían "del padre de una reconocida actriz colombiana" y fuentes judiciales le señalaron a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO que la persona que está siendo investigada es identificada como Manuel Eduardo González, quien es el padre de Tejeiro.

La caída del producto ilícito

El rumor surgió después de que la Policía Antinarcóticos anunciara que el cargamento, con destino a España era del "padre de una reconocida actriz colombiana".



Ázcarate se solidarizó con Tejeiro por la ola de críticas que ha recibido en las últimas horas por parte de los internautas después de su supuesta vinculación con el caso.



"Eso eres tú, luz. No permitas que nadie te quite la alegría. Que inventen, especulen, chismoseen y disfruten", le dijo la comediante.



En la publicación aparecen varias fotos Tejeiro acompañadas del siguiente mensaje: "Eres luz en la oscuridad".



Por el momento, la actriz de 'La ley del corazón' no se ha pronunciado sobre las acusaciones.



No obstante, en las últimas horas, Viviana Tejeiro, su madre, le dijo a EL TIEMPO que no es cierta la información que vincula al padre de Lina con la incautación.



"En el momento no estamos dando entrevistas. No vamos a decir nada más", puntualizó en charla con la Unidad Investigativa de este diario.

Expertos le aseguraron a este diario que las acusaciones de las autoridades serían nexos circunstanciales que deberían limitarse solo a quienes cometen el delito.



"Como ha ocurrido en otros casos, el nexo con reconocidos personajes es circunstancial y, de existir la conducta, las autoridades deben limitarse a señalar solo a los presuntos responsables. Este puede ser un caso de violencia institucional de género", aseguró el penalista Francisco Bernate.

Más de una tonelada de cocaína

Las autoridades incautaron 1,1 toneladas de cocaína que iban camino a España. Foto: Policía Antinarcóticos

El pasado 18 de noviembre, la Policía Antinarcóticos encontró 34 tulas con 1.111 paquetes de clorhidrato de cocaína en el Puerto de Buenaventura.



El cargamento tenía como destino final Valencia (España).



De acuerdo con el general Ricardo Alarcón, la droga provenía de Nariño y estaba camuflada en un cargamento de cacao.



(Lea también: Los papeles de Isabel Torres, la actriz a quien le dieron dos meses de vida).



"Esta droga provenía del municipio de Tumaco, una zona muy afectada por estos cultivos. La droga hace parte del segundo envío de una organización, la cual es liderada por el padre de una importante actriz colombiana", aseguró Alarcón, director nacional de la Policía Antinarcóticos.

El caso de Alejandra Ázcarate

La avioneta fue incautada con fines de extinción de dominio. Foto: Policía Nacional

La jurado vivió una situación muy parecida a la de Tejeiro cuando unos meses atrás su esposo se vio involucrado en un escándalo similar.



El pasado 25 de mayo, la Policía Nacional incautó una avioneta que pretendía transportar más de 446 kilos de cocaína al exterior desde el aeropuerto El Embrujo, ubicado en la isla de Providencia.



En un principio se dijo que la avioneta con placas N722KR estaba inscrita en la empresa Internades Helicópteros S.A.S, de la cual Miguel Jaramillo, esposo de la comediante Alejandra Azcárate, es representante legal junto con el empresario Alonso Escobar Langevek.



En pocas horas, la comediante se volvió protagonista de cientos de críticas y acusaciones en redes sociales.



Sin embargo, ella ha repetido en diferentes ocasiones que es inocente y que su esposo no estaba vinculado con el cargamento.



En conversación con el periodista Julio Sanchez Cristo, en ‘W Radio’, Azcárate manifestó que el avión no pertenece jurídicamente ni a la empresa ni a Escobar Langevek ni a su esposo dado que estaba contratada bajo la modalidad de comodato.

