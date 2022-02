Desde el pasado 25 de mayo, cuando cayó en un control policial una aeronave con 446 kilos de cocaína y $100 millones en efectivo, la vida de Alejandra Azcárate dio un giro de 180 grados. El hecho desató una polémica en redes sociales cuando se reveló que este transporte estaba a nombre de Miguel Jaramillo Arango, esposo de la actriz, y otro socio.



Aunque la comediante bogotana ha declarado que su esposo es inocente y que no está en ningún proceso, desde el primer momento ha recibido constantes acusaciones por parte de quienes la siguen en redes sociales.

Esta vez, por medio de su Twitter y luego en su Instagram, Azcárate compartió una frase con sus seguidores acerca de cómo se siente no involucrarse en la vida de los demás, “Tan rico que es no meterse en la vida de los demás a opinar sobre lo que no se sabe. Ensayen un día de estos…”, escribió en sus redes. No obstante, los comentarios de respuesta no están activos.

Tan rico que es no meterse en la vida de los demás a opinar sobre lo que no se sabe. Ensayen un día de estos… — LAAZCARATE (@LAAZCARATE) February 8, 2022

Anteriormente, Azcárate había comentado para la revista ‘ALÓ’, la manera cómo había afectado a su salud mental toda esta situación, ya que muchas personas la atacaban sin tener conocimiento de lo ocurrido por lo que se enfermó física y mentalmente: “No volví a hablar, mi alma se encogió”.

La comediante y modelo ha arremetido en distintas oportunidades contra sus detractores, pues luego de haber subido un video en el que reflexionaba acerca de su situación y afirmar que había “recorrido los sótanos del infierno”, fue blanco de múltiples burlas, por lo que en sus historias de Instagram compartió el siguiente mensaje: “A los detractores les digo: les deseo toda la luz en sus almas para que salgan de ese túnel oscuro en el que viven abrigados por un odio que solo a ustedes les pertenece.”

