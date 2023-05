El guionista y escritor colombiano Fernando Gaitán se ganó un lugar en la industria televisiva con sus exitosas producciones. No obstante, también lo hizo en el corazón del público y en la vida de algunas celebridades de la farándula nacional, como es el caso de Alejandra Azcárate.

(Lea también: Alejandra Azcárate cuenta cómo vivió el escándalo de la 'narcoavioneta').

Aunque el escritor de ‘Yo soy Betty, la fea’ murió hace poco más de cuatro años, en enero de 2019, su figura aún sigue saliendo a la luz de la mano de aquellas personas que, en vida, fueron cercanas a él. En entrevista con ‘La sala de Laura Acuña’, la modelo y comediante bogotana reveló detalles de cómo era su relación con Gaitán y de qué manera su partida le cambió la vida.

En una larga y tendida charla, Azcárate dejó al descubierto el amor incondicional que sentía por el productor colombiano. No solo elogió su sentido del humor, sino también su agudeza, generosidad y autenticidad.



“Yo a Gaitán lo amé, con todo mi corazón. Qué amigo tan irrepetible, genial, con una capacidad de entendimiento frente al (género) femenino asombrosa. De un humor, de una agudeza, de una precisión, era macabro. Yo amaba eso”, comenzó diciendo la también actriz ante las cámaras.

(Siga leyendo: Alejandra Azcárate reaparece y anuncia a qué se dedicará).

Segundos después, agregó: “Te ofrecía el whisky, te ponía la música, te abría las puertas de la casa. Un hombre de una generosidad infinita y de una solidaridad maravillosa”.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Azcárate habló de la relación de amistad que sostenía con el fallecido Fernando Gaitán. Foto: Instagram: @laazcarateoficial

Si bien Azcárate reconoce que Gaitán fue un gran “padrino laboral”, nunca llegó a pedirle que le diera la oportunidad de participar en algún casting. “Jamás atravesé la línea de lo profesional, porque me parecía que eso no era profesional”, añadió la comediante.



Tanto así que el único proyecto en el que estuvieron de alguna manera involucrados fue en ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’. En esta producción televisiva, Azcárate dio vida a ‘Yurleidis’, una mujer interesada y de personalidad arrolladora que buscaba hacerle la vida imposible al personaje principal.

El legado de Gaitán a Alejandra Azcárate

Aunque los límites entre Gaitán y Azcárate se mantuvieron en el ámbito profesional, la situación era distinta cuando se trataba de la esfera personal. Llamadas permanentes, conversaciones eternas y charlas acompañadas de cigarrillo eran una constante en su amistad.

En mi momento de tristeza, yo responsabilicé al cigarrillo de la muerte de Fernando porque era muy adicto a la nicotina FACEBOOK

TWITTER

“Él me decía: ‘¿Nos sentamos a conversar y a escuchar música con cigarrillo infinito?’, Y era infinito, apagaba un pucho y prendía el otro. Y yo al ritmo de él, porque fui una chimenea. Lo único bueno que me dejó la muerte de Gaitán fue que dejé el cigarrillo”, confesó la modelo y locutora bogotana.

(De interés: Alejandra Azcárate responde si se separó de Miguel Jaramillo).

Según relató, el deceso del escritor colombiano (a causa de un infarto fulminante) la llevó a replantearse uno de sus hábitos: el consumo de cigarrillo. Fue, precisamente, el día del velorio que, devastada, apagó el último, lo pisó y dijo “nunca más”.



“Mira el dolor tan raro cómo opera en la mente de uno. No sé si fue un homenaje, porque yo sentí que el cigarrillo me lo quitó. En mi momento de tristeza, yo responsabilicé al cigarrillo de la muerte de Fernando porque era muy adicto a la nicotina. Y ahí lo solté y nunca más me volví a prender un cigarrillo”, afirmó Alejandra Azcárate.

Más que una tentación, el cigarrillo se convirtió para la presentadora en un recuerdo constante de Gaitán. Basta solo con oler el aroma para transportarse en el tiempo y evocar una serie de memorias y sentimientos asociados a él.



“Me viene inmediatamente a la cabeza la humareda. Mi vida con él fue humo, de amor. Eso fue Gaitán para mí”, concluyó en diálogo con Laura Acuña y Cristina Estupiñán.

Más noticias en EL TIEMPO

No caiga en trampas: las 3 falacias que lo pueden engañar y cómo evitarlas

Última esposa de Darío Gómez respondió a los comentarios de la hija del cantante

La confesión de un enfermero que asesinó a 20 pacientes con covid

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO