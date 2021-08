Alejandra Azcárate volvió a trabajar en Colombia

La actriz, modelo y presentadora Alejandra Azcárate habló en sus historias de Instagram sobre el nuevo trabajo en el que está, tras unas semanas después del escándalo que involucra a su esposo Miguel Jaramillo.

En los últimos días, reapareció en sus redes sociales publicando contenido relacionado a los memes que varios usuarios han hecho sobre la frase "sótanos del infierno" que ella dijo en un video viral. Varias celebridades nacionales le han comentado su apoyo a través de estas plataformas.



('Vengo de recorrer los sótanos del infierno': Alejandra Azcárate reapareció)



Este viernes, Azcárate decidió compartir videos en vivo de su nuevo trabajo. "Me están preguntando que qué hago haciendo. Se trata de una nueva campaña publicitaria que se las voy a compartir cuando ya tenga autorización", dijo la mujer mientras la estaban maquillando y peinando.



Y agregó: "También me dicen que con qué cabeza o concentración puedo 'camellar' (sic)... con esta, la que aún me queda y la que nada ni nadie me podrá quitar jamás"

Varios comediantes e influenciadores también han opinado sobre la situación de Alejandra Azcárate. ‘Epa Colombia’ le dedicó dos publicaciones —una comentando lo que dijo la actriz y otra con una canción de guaracha— y el humorista 'Lokillo' hizo una parodia.



