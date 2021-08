Azcárate dice que no había cerrado su Twitter, sino que se lo 'hackearon'

Luego de estar varios días ausente en la red social Twitter, la comediante Alejandra Azcárate reapareció y contó que su cuenta había sido hackeada, y aclaró que eran falsos los rumores de que había cerrado este espacio.



A través de una publicación, precisamente en Twitter, Azcárate dijo: "Nunca cerré mi cuenta, me la hackearon desde Turquía y gracias a la eficiencia del equipo de Twitter Latam la pudimos recuperar".



Añadió que agradecía a sus seguidores por su respeto apoyo y cariño. De otro lado, indicó: "A mis detractores, me encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones suponiendo que me habían amedrentado".

En su mensaje reafirmó además su posición frente a los cientos de mensajes ofensivos que le han enviado en los últimos meses, a propósito del hallazgo de una avioneta cargada con droga que fue incautada por las autoridades, aeronave que es de propiedad de una empresa en la cual su esposo está involucrado.



"Me alaga el interés que me demuestran y la popularidad que me generan ya que siempre la sabré capitalizar", concluyó.



El 31 de julio pasado, a través de un extenso video en su cuenta de Instagram, la comediante volvió a dirigirse a sus seguidores tras haberse ausentado por varias semanas, en medio del escándalo por la incautación de 446 kilos de cocaína en una avioneta en el aeropuerto de Providencia el pasado 23 de mayo.