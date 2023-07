El Desafío The Box 2023 es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, producido por el Canal Caracol TV y donde, noche tras noche, los participantes compiten para permanecer en el reality show, por lo que han ganado una gran popularidad en redes sociales.

El programa de entretenimiento se encuentra en la recta final, ya que solo quedan 4 participantes de 32 que iniciaron en la competencia.

En el capítulo 81 de la competencia se encontraron en el repechaje para disputar el último puesto de mujeres y de hombres para gran final del Desafío The Box, ‘Aleja’ y ‘July’, 'Kaboom' y 'Yan' compitieron para permanecer en la ‘ciudad de las cajas’.



Al lograr superar la dura pista de obstáculos, con una evidente ventaja, ‘Aleja' se convirtió en la segunda finalista del Desafío The Box 2023.



Sin embargo, en la prueba de hombres que estuvo muy reñida, finalmente fue 'Yan' quien logró completar los obstáculos y convertirse en el segundo finalista.



Por otro lado, ‘July’ y 'Kaboom' no lograron completar la competencia, por lo que se convirtieron en los segundos eliminados de la semifinal.

'Guajira' y 'Aleja', 'Sensei' y 'Yan' se enfrentarán el martes 25 de julio en la gran final de la competencia, que cada noche los colombianos disfrutan por televisión.



Los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y expresaron sus comentarios por las diferentes plataformas digitales.

me estas diciendo que aleja de un momento a otro se va a convertir en la flaca y ahora si no se va a caer despues de ser la reina del piso en ese box , que es esto #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/P7dqOj8p44 — Pancho || MINSUNG NO ME FALLEN💋😭🪦💗🖤 (@pocky_jd) July 22, 2023

Aleja ganadora del desafío y el astrólogo nos dio el spoiler #DesafioTheBox pic.twitter.com/YjHNvxHC3H — Val🇨🇴 (@bbgoodvm) July 22, 2023

fuera prueba de sentencia y hambre y aleja ya se hubiera caído 3 veces #DesafioTheBox — kelly💫 🇨🇴 (@kenobifitz) July 22, 2023

Que pecao' Kaboom viendo lo lejos que ya está Yan #Desafiothebox #Desafiothebox2023 — alicia villareal (@aliciavill86930) July 22, 2023

Me estás diciendo que la estrategia de Aleja fue verse débil para que no la nominarán? Una crack si me preguntan #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox — m decian Maxi (@Estivenarizza) July 22, 2023

#DesafioTheBox #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox2023 Todos indignados por qué Aleja la está dando toda hoy, dicen que destruyó Alpha a propósito, y si fue a propósito que? Peores estrategias se han visto en la historia del desafío y lastimosamente, a veces gana el mas inteligente. — Lali Bogotá 🇨🇴 (@LalicolBog) July 22, 2023

