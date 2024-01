Alegan negligencia de restaurante de Bogotá en denuncia de acoso sexual contra chef

Por medio de la red social de X, anteriormente Twitter, una joven bogotana denunció hacer sufrido acoso sexual mientras trabajaba en el restaurante Zerocarnizero. La mujer comenta que esta amarga experiencia la vivió hace un año por parte de un chef del local y, según ella, a pesar de que denunció, nunca hicieron nada por ayudarla.

Ella empezó contando que inició a trabajar en el restaurante a inicios del año pasado hasta el 18 de febrero, que fue cuando sufrió tocamientos, sin su consentimiento, por parte del chef.



La mujer aseguró que inmediatamente le contó al dueño del restaurante lo que estaba pasando, pero estos, según el relato de la joven, no le colaboraron en nada, ni tampoco le proporcionaron las grabaciones del restaurante de ese día. Asimismo, reveló que a pesar de lo ocurrido, el hombre que la acoso siguió trabajando ahí.



"Nunca me indemnizaron, ni me liquidaron, ni me enviaron las grabaciones, ni me devolvieron una pertenencia mía (qué les reclamé muchas veces hasta que me respondieron con cinismo e insultos pidiéndome que le escribiera a mi agresor)", comentó.

Empecé a trabajar en el restaurante a inicios del año pasado hasta el día 18 de febrero, que lamentablemente sufrí tocamientos por parte del chef.

Al ver que no la ayudaron en esta situación, ella presentó una queja al Ministerio de Trabajo, pero tampoco le han dado respuesta. "Solo he pasado procesos desgastantes y revictimizantes intentando que medianamente se haga justicia", afirmó.



Por último, comentó que a pesar de que ha pasado un año no se le ha pagado la liquidación y decidió exponer el caso en X para que esta situación no quede en el olvido.



Al viralizarse el caso, la mujer aseguró que el restaurante se comunicó con ella diciéndole que le pagarían el dinero que le deben lo más pronto posible.

La respuesta por parte del restaurante

Este caso se volvió bastante viral en la plataforma y el restaurante Zerocarnizero decidió dar a conocer su versión de los hechos, comentando que ellos siempre estuvieron dispuestos a ayudarla.



"Por parte de ZEROCARNIZERO, siempre ha existido la voluntad de velar por la estabilización de la situación y en lo posible por la reparación integral de los daños a los que se vio expuesta. En el mismo sentido, el departamento jurídico propuso el asesoramiento jurídico con carácter gratuito, inmediato y especializado, desde el momento en que el hecho constitutivo de acoso se puso en conocimiento", empezaron diciendo.



Asimismo, agregaron que ellos reclamaron la indemnización por acoso sexual laboral a través de la ARL, pero esta no se ha hecho efectiva. Además, aseguraron que tomaron medidas internas para garantizar la no repetición de este hecho y por esta razón el chef ya no trabaja con ellos.

"Nuevamente, hacemos extensiva nuestra voluntad de ceñirnos a la Ley 1257/08, donde nuestra intención es resarcir, brindar una protección y garantía a los derechos que la mujer ha sido transgredida, dentro de las instalaciones de nuestra empresa, así como brindar el acompañamiento para la solicitud de indemnización simbólica por Acoso sexual Laboral ante la Aseguradora de Riesgos Laborales SURA. Así mismo brindar un acompañamiento psicológico", escribieron.



Por último, le pidieron disculpas a la mujer por la situación que vivió en el restaurante y comentaron que ellos están dispuestos ayudarla en lo que necesite.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

