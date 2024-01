La emotiva despedida de Salma Hayek al fallecido actor Alec Musser, de 'Son como niños'

El pasado domingo, 14 de enero, se conoció una terrible noticia que consternó el mundo del cine, pues el actor de 'Son como niños', Alec Musser, falleció a la edad de 50 años, así lo confirmó su prometida Paige Press.



El artista trabajó con grandes estrellas de Hollywood, como el comediante, actor, escritor y productor estadounidense Adam Sandler, y la actriz y productora de cine mexicana Salma Hayek, quienes expresaron sus condolencias por medio de redes sociales.



¿Quién fue Alec Musser?

Alec Musser fue un actor y modelo de fitness estadounidense, conocido por su participación en diferentes series y películas, como 'All My Children', 'Road to the Altar', 'Desperate Housewives' y 'Son como niños', que fue su papel más recordado.



Musser también era conocido por su activa presencia en las redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, practicaba deportes y tenía una plataforma dedicada a mostrar su rutina.



El emotivo mensaje de Salma Hayek

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz Salma Hayek compartió unas conmovedoras palabras tras la muerte del actor.



"En memoria de Alec Musser. Era tan amable profesional y absolutamente hilarante. Su pronta partida me rompe el corazón. Me siento tan bendecida de haberlo conocido. Mis sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos por esta terrible pérdida", señaló Hayek.



Además, en su despedida, la famosa actriz compartió la escena por la que Musser se volvió uno de los más queridos por los seguidores de 'Son como niños'.

El actor Adam Sandler también compartió un conmovedor escrito para despedir a Musser: "Amo a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido, buen hombre. Estoy pensando en la familia de Alec Musser y les envío todo mi amor. Un verdadero amor de persona".

