Alec Baldwin y su pareja confirman la muerte del bebé que esperaban

El pasado mes de septiembre el actor estadounidense Alec Baldwin y su esposa Hilaria Thomas anunciaban públicamente la llegada del que sería su quinto hijo. Infortunadamente, esta semana la pareja confirmó que Hilaria había sufrido un aborto espontáneo, situación que por supuesto, tiene muy afectada a la familia.

Con este conmovedor mensaje Hilaria compartía con sus seguidores de Instagram la buena nueva de su embarazo. "Todavía es muy temprano, pero hemos descubierto que hay una pequeña persona dentro de mí. El sonido de este corazón fuerte me hace muy feliz" escribió la instructora de yoga.



En el mensaje también le pedía amablemente a los medios de comunicación que respetaran su vida privada y procuraran mantenerse alejados de ella, en especial, porque necesitaba llevar un embarazo tranquilo después de su primer pérdida en abril de este año.



"Mi única petición es que los medios no envíen paparazzi para que me sigan o compren fotos de paparazzi independientes... Quiero permanecer en paz durante este tiempo... ser perseguida por las cámaras no está en las órdenes del médico" concluyó Hilaria.



Durante el primer trimestre de embarazo todo marchaba normalmente, la pareja se mostraba feliz y optimista, hasta que hace algunos días en el chequeo rutinario de su cuarto mes de gestación, la ecografía arrojó un lamentable resultado. El corazón del bebé había dejado de latir.



“No esperaba esto cuando fui a mi médico hoy. No sé qué más decir. Todavía estoy en estado de shock y no tengo todo esto muy claro” compartió la española en un conmovedor video junto a su hija mayor Carmen.

La familia Baldwin ha pasado por difíciles momentos en lo que va corrido del año, pero sin importar la situación se mantienen fuertes y unidos, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza. Así lo ha mostrado Hilaria en sus redes sociales donde además envió un mensaje a todos los que la apoyan en este proceso.



“También queremos que sepan que aunque no estemos bien en este momento, lo estaremos. Somos muy afortunados con nuestros 4 bebés sanos y nunca perderemos esto de vista”.



TENDENCIAS EL TIEMPO