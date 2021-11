Caso Baldwin: revelan las últimas palabras de Halyna Hutchins tras disparo

El actor Alec Baldwin disparó de manera accidental un arma y causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. El suceso continúa en investigaciones y con el pasar de los días se conocen nuevos detalles de la tragedia ocurrida en el set de la película ‘Rust’.

Gracias a las entrevistas y comparecencias judiciales, en las últimas horas se revelaron las últimas palabras de Hutchins antes de morir.

La escena del accidente

Documentos de la investigación, reseñados por la agencia ‘BBC’, revelan que la muerte de Hutchins se dio durante el ensayo de una de las escenas de la cinta.



(Puede leer: Caso Baldwin: armera del set 'no tiene idea' de dónde salieron balas reales).



Baldwin, de 63 años, practicaba cómo sacar su revólver y apuntar a la cámara, mientras estaba sentado en una de las bancas de la iglesia Bonanza Creek Ranch, en Santa Fe, Nuevo México.



“Entonces, supongo que voy a sacar el arma, disparar y decir, ‘¡Bang!’”, habría dicho Alec, según recientes documentos obtenidos por el diario ‘Los Angeles Times’.

Cuando desenfundó su arma y oprimió el gatillo, pensando que no estaba cargada, la bala impactó el pecho de Halyna y alcanzó a herir al director de la película Joel Souza.



“¿Qué diablos fue eso? ¡Eso quema!”, gritó Souza, de acuerdo con el medio citado.



El hecho dejó perplejo al actor estadounidense, quien se levantó de su silla y gritó en repetidas ocasiones: “¡Médico!”. Además, según los relatos de los testigos, se preguntó “¿qué diablos pasó?”.



(Lea también: 'La sostuve mientras moría': hombre sobre fotógrafa tras disparo de Baldwin).

El operador de uno de los micrófonos de la producción miró a Halyna y le dijo: “Oh, eso no fue bueno”.



La directora solo le contestó: “No, eso no fue bueno. Eso no fue nada bueno”. Las anteriores serían sus últimas palabras.



Luego, la mujer, de 42 años, falleció camino al hospital.

‘Era mi amiga’

Alec Baldwin estaría en su casa en Vermont, Estados Unidos. De hecho, los periodistas y fotógrafos lo han estado siguiendo y lograron abordarlo el pasado 31 de octubre.



(Siga leyendo: Alec Baldwin: su emotivo encuentro con familia de Halyna Hutchins).



“Ella era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe y comencé a filmar, la llevé a cenar con Joel”, comentó el actor de la película ‘The Cooler’, según informó la agencia ‘EFE’.

“Éramos un equipo muy bien compaginado que estaba rodando una película en conjunto y, entonces, ocurrió este horrible suceso”, agregó y sostuvo que este es un evento “que ocurre una vez en un millón”.

Acusaciones del personal

Era el set más desorganizado que he visto FACEBOOK

TWITTER

Aunque la Fiscalía mantiene las indagaciones y no ha anunciado la imputación de cargos contra alguno de los involucrados, diferentes trabajadores de la película sí han criticado fuertemente a la producción.



“Era el set más desorganizado que he visto”, afirmó uno de ellos, citado por ‘The New York Times’. Esa persona, bajo anonimato, también expresó su descontento por la presencia de Hannah Gutierrez-Reed, la joven de 24 años encargada de las armas en la cinta.



(Le recomendamos: Película que rodaba Baldwin precisamente hablaba de una muerte accidental).

Incluso, Serge Svetnoy, electricista que estuvo en la escena del accidente, escribió una publicación en Facebook en la que mencionó que hubo “negligencia de la persona que se suponía que debía revisar el arma en el sitio”.



“Los profesionales son aquellos que llevan años en los sets, conocen este trabajo de la A a la Z, tienen la seguridad en sus reflejos. (…) Lo tienen en la sangre. A veces, para ahorrar un centavo, contratan a sujetos que no están completamente calificados para el trabajo complicado y peligroso. Eso arriesga la vida de los demás”, sostuvo Svetnoy.



(Puede leer: Equipo de película de Alec Baldwin habría advertido de inseguridad en armas).

Los abogados de Hannah Gutierrez-Reed dijeron en un comunicado, reseñado por ‘The New York Times’, que la mujer estaba, supuestamente, sobrecargada por sus ocupaciones en la producción, “lo que hizo extremadamente difícil concentrarse en su trabajo como jefa de armamento”.



Además, criticaron que no se hicieran reuniones de seguridad para evitar la tragedia.

Más noticias

- Terror en pleno partido: hubo tiroteo y le dispararon a uno de los técnicos.

- La terrorífica visita a un hospital psiquiátrico que dio paso a 'Halloween'.

- El juego del calamar: irreconocibles, así se ven los actores en la realidad.

- La inédita historia del hombre que volaba gratis a todo lugar del mundo.

- La fortuna de Elon Musk duplica la de Bill Gates y supera el PIB de su país.

Tendencias EL TIEMPO