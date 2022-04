Una tragedia azotó el set de grabación de la película ‘Rust’ en octubre de 2021. La directora de fotografía Halyna Hutchins murió luego de que el actor Alec Baldwin le disparara accidentalmente un arma que se utilizaba para una de las escenas.



Baldwin, de 64 años, negó haber ensayado con la pistola previo a las grabaciones. Sin embargo, en su momento, el equipo técnico que estaba presente aseguró que él practicó cómo sacar su revólver y apuntar a la cámara, mientras estaba sentado en una de las bancas de la iglesia Bonanza Creek Ranch, en Santa Fe, Nuevo México.

Ahora, la Oficina del Sereiff (Policía) de Santa Fe difundió un video inédito grabado con la cámara de la producción, en el cual se ve al actor vestido de su personaje, sentado en la banca y sacando el arma para apuntar al frente. La acción la hizo dos veces.

BREAKING: Alec Baldwin set footage released pic.twitter.com/khVN0UdBZ3 — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) April 26, 2022

‘Estábamos ensayando para esa toma’

Otro metraje fue revelado por las autoridades y hace parte de los archivos judiciales. Se trata de la primera entrevista que le hizo la Policía al actor para conocer su versión de los hechos. En aquel instante aseguró que él recibió el arma, pero no sabía que tenía balas.



“¡Bang! Se disparó, por primera vez. Era la primera vez que grabábamos esa escena, estábamos ensayando para esa toma”, comentó.



No obstante, los videos conocidos contradicen su versión y dejan ver que sí se había ensayado, en dos ocasiones, la toma el mismo día.



Luego de las pruebas, apretó, según se ha reseñado, accidentalmente el gatillo y disparó a las personas que estaban al frente: Halyna Hutchins, la directora de fotografía; y Joel de Souza, el director del filme.

La escena se rodaba en una iglesia de Nuevo México. Foto: AFP y archivo particular

La estrella de Hollywood ha enfatizado en que no tiene responsabilidad, pues no controlaba las armas. De hecho, Luke Nikas, su abogado, se pronunció en las últimas horas tras difundirse el material y respaldó la versión.



“La información que ha sido revelada por las autoridades demuestra, una vez más, que el Sr. Baldwin actuó de manera responsable y no tuvo control sobre ningún problema de producción”, recalcó en declaraciones citadas por la cadena ‘CNN’.



Por el momento, Rust Movie Productions, la productora de la película, fue multada con 137 mil dólares (más de 540 millones de pesos colombianos) por “plena indiferencia hacia la seguridad de los empleados”, señaló un informe de la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México.

‘Esperamos discreción’

Además de los videos de Baldwin, se divulgaron algunos cortos de Joel Souza siendo interrogado. Les dijo a las autoridades que el arma estaba descargada y, por tanto, no entendía qué había pasado.



La familia de Halyna Hutchins se mantiene en el silencio; esperan una decisión judicial definitiva que permita saber quién fue es responsable de cargar el arma y entregarla al actor.



Halyna Hutchins, directora de fotografía fallecida en trágico incidente durante una producción. Instagram: @halynahutchins Foto: Instagram: @halynahutchins

“Nos sorprendió la decisión de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe de divulgar una cantidad tan grande de pruebas, dado que la investigación aún está en curso y activa. No vamos a comentar sobre el material publicado, excepto para decir que esperamos que la prensa ejerza discreción”, concluyó Brian Panish, abogado de los Hutchins, en un comunicado.

