Alec Baldwin: así habría ocurrido accidente mortal en el set de grabación

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles del accidente que tiene conmocionado al mundo del cine. El pasado 28 de octubre el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante la grabación de la película 'Rust'.

El hecho ha causado tal revuelo pues el arma homicida era una pistola de fogueo perteneciente a la utilería que estaba en el set de grabación en Nuevo México, Estados Unidos.



"Mi corazón está roto", escribió Baldwin sin dar muchos detalles de lo sucedido.



Joel Souza, director de la película, también resultó impactado por el arma pero sus heridas fueron tratadas en un centro hospitalario y fue dado de alta. Recientemente, el cinematográfo dio algunos detalles de lo ocurrido durante una reunión en Los Ángeles en honor a Hutchins.



El tiroteo se dio en la iglesia Bonanza Creek Ranch, en Santa Fe, el jueves en horas de la tarde. Souza indicó a los investigadores que grababan una escena donde Baldwin estaba sentado en un banco de la iglesia y apuntaba la pistola directamente a la cámara, de acuerdo con el medio 'KOB 4'.



En ese momento el arma se disparó y las balas alcanzaron a Hutchins y Souza. La mujer, de 42 años, fue impactada en el pecho. Souza indicó que en se momento ella se agarró el estómago y aseguró que no sentía sus piernas.



"Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega, Halyna. Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa, luchó por cada centímetro y siempre me empujaba a ser mejor", dijo el director de la película.

Nuevos detalles de los registros judiciales

Los registros judiciales indican que el asistente de dirección no sabía que la pistola de utilería tenía una munición real, por eso le dijo a Baldwin que era seguro dispararla, de acuerdo con la 'BBC'.



Souza también dijo, según el medio local, que no sabe si las armas de utilería fueron revisadas después de que todo el equipo se tomara una pausa para el almuerzo.



(Lea también: Halyna Hutchins: la mujer que Alec Baldwin mató accidentalmente).



Al parecer tres personas habrían manipulado el elemento homicida. Entre ellas, el director asistente de 'Rust', Dave Halls. La orden de registro muestra que el día del tiroteo accidental, Halls tomó una de las tres armas que su colega Hannah Reed preparó y gritó "pistola fría". Ese es un término de la industria que significa que un accesorio no tiene una munición real.



A su vez, ‘Los Ángeles Times’ reveló que horas antes de que se presentara el trágico accidente, un grupo de trabajadores de la producción abandonó las grabaciones denunciando problemas de seguridad con las armas e inconvenientes relacionados con sus condiciones laborales.



La investigación todavía sigue en curso y no se han presentado cargos contra nadie.

