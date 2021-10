Quién es Alec Baldwin, su familia y otros datos sobre su vida

Conmoción ha causado la noticia de la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía del rodaje de la película 'Rust', luego de que el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería en el set de grabación.



En el hecho, que se dio a conocer en la tarde del 21 de octubre y ocurrió en Nuevo México (EE. UU.), también resultó herido el director Joel Souza. La Policía ha abierto una investigación.



Si bien Baldwin es una de las celebridades más reconocidas de la industria cinematográfica muncial, en redes sociales hay quienes se preguntan por su vida personal y familiar.



Alec Rae Baldwin nació el 3 de abril de 1958 en Massapequa, Nueva York (EE. UU.), en una familia católica irlandesa y de actores. Él fue el primero en dedicarse a la actuación. Luego le siguieron sus hermanos William, Stpehen y Daniel.



Es hijo de la activista contra el cáncer Carol Baldwin y del también actor Alexander Baldwin, quien falleció en 1983. Estudió tres años Ciencias Políticas e hizo algunos cursos de Derecho, pero su sueño de convertirse en actor lo llevó a matricularse en Arte Dramático en la Universidad de Nueva York y también en el Lee Strasberg Institute.

Trabajó en el Moscow Art Theatre's Mira Rostrova y fue elegido para un papel en la popular serie televisiva 'The doctors' y otros como 'Cutter to Houston' o el drama 'Knots landing'.



En los años 80, Baldwin se mudó a Los Ángeles, donde debutó en el cine con 'Sweet Revenge' (1984), de David Greene, película a la que siguió 'Forever, Lulú' (1987), de Amos Kollek. Durante esos años Baldwin consumió drogas y llegó, incluso, a sufrir una sobredosis por la que casi pierde la vida.



Tras varios papeles como actor secundario, su reconocimiento profesional le llegó de la mano de Jim McTiernan en 'The hunt for Red October' (1990), donde compartió protagonismo con el icónico Sean Connery.



En la década de los 90 actuó en 'Miami Blues' de George Armitage, 'Alice' de Woody Allen y 'The Marrying Man' de Jerry Rees. En este último rodaje conoció a Kim Basinger, actriz con quien estuvo casado durante una década y tuvo a su hija Ireland.



Esta relación estuvo rodeada de polémicas y con peleas en público. De hecho, su separación se convirtió en una guerra de acusaciones.



La nueva era

En el 2003, por su papel de un director de casino de Las Vegas, en la película de Wayne Kramer 'The Cooler' (2003), logró su primera nominación al Óscar como mejor actor de reparto.



Después llegaron las películas de Scorsese 'The aviator' (2005) y 'The departed' (2006), además de 'El buen pastor' (2007), de Robert de Niro, entre otras, y la serie '30 rock', que en sus siete temporadas le ha dejado tres Globos de Oro y dos Emmy como mejor actor de comedia.



Trabajó con Woody Allen en 'De Roma con amor' (2012) y 'Blue Jasmine' (2013), y en 2014 intervino en 'Operación Eurovegas' en la quinta entrega de Torrente del cineasta español Santiago Segura.



En 2012 se casó con la instructora de yoga Hilaria Baldwin (25 años menor que él), a quien conoció en un restaurante de Manhattan. Con ella ha tenido seis hijos, el último a comienzos de año por gestación subrogada. En 2019, la mujer sufrió un aborto espontáneo. Los pequeños Carmen, Leonardo, Eduardo, Lucía, Rafael y Romeo aparecen en varias fotos en su cuenta de Instagram.



Sin embargo, tras el matrimonio, varios meses no fueron buenos para el actor, pues por aquellos tiempos se vio envuelto en varios incidentes en Nueva York. Fue denunciado en 2013 por insultos racistas a un fotógrafo y amenazas a una reportera, y fue detenido por la policía por circular en bicicleta en dirección contraria.



En la última década, Baldwin participó en dos películas de la saga 'Misión imposible', así como en proyectos de televisión como 'Saturday Night Live', con el que logró ganar otro premio Emmy. También estuvo en la serie 'Doctor Muerte'.



Dentro de sus películas más famosas, en las que ha participado, están 'Beetlejuice', 'La caza del Octubre Rojo', 'El aviador' y 'The Departed'. También ha prestado su voz para películas animadas como 'Madagascar', 'El origen de los guardianes' y 'Bebé en pañales'.

