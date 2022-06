El activista cristiano Jonathan Steven Silva Mocetón tuvo una discusión con Alberto Linero, quien hace parte de la mesa de trabajo de ‘Mañanas BLU’. Todo inició a raíz del tema de la recusación que hizo un ciudadano contra el representante Mauricio Toro por su orientación sexual.



Toro, quien está presentando un proyecto de ley ante el Congreso para prohibir las llamadas terapias de conversión porque son inconstitucionales, fue recusado porque, supuestamente, su orientación sexual representa un conflicto de intereses a la hora de legislar.

De acuerdo con el joven cristiano, quienes hacen parte de la comunidad LGBTI “pueden cambiar con el poder del evangelio”, haciendo referencia a las terapias de conversión, que son procesos, en ocasiones acompañados por instituciones religiosas, para ‘cambiar’ la orientación sexual de una persona cuando esta es homosexual.

Jonathan Silva aseguró que: “Las personas LGBTI que han querido suicidarse llegan a nuestras iglesias pidiendo ayuda y pidiendo que oremos por ellas. No maltratamos ni torturamos”.

Fue en ese momento cuando hizo referencia a Alberto Linero, refiriéndose al sacerdote como ‘curita’.

“El poder del evangelio sirve, así a usted no le guste y así el curita que ustedes tienen allá nos trate de homófobos”, declaró el autodenominado activista. Debido a este comentario, Linero interrumpió para pedirle al oyente que lo tratase con respeto.

Quien fuera antes un padre católico le recordó que el evangelio incluye ser amoroso y compasivo hacia los demás: “Yo a usted no le he dicho nada ni lo conozco ni sé quién es. Nunca lo he mencionado, respete mi fé y opción de vida”.

Cabe destacar que Toro fue suspendido mientras se evalúa si realmente hay un conflicto de intereses, pues según lo establece la Ley: “Una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley (…) puede resultar en un beneficio particular a favor del congresista”. Esto será revisado por el Comité Ético del Congreso.

