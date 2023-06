El ex sacerdote Alberto Linero, conocido por sus reflexiones espirituales, admite que una vez salió del sacerdocio, se planteó la idea de tener hijos, no obstante, luego de vivir algunas situaciones se arrepintió.



Después de haber pertenecido a la comunidad religiosa Eudista, este hombre decidió alejarse del sacerdocio, pero no de sus reflexiones espirituales y de la investigación sobre la naturaleza y la condición del hombre.

Luego de retirarse, Linero encontró el amor en Maria Alcira Matallana, una mujer que conocía hace algún tiempo y con quien decidió tomar el camino de la vida en pareja.



Linero y Matallana han mantenido su relación en privado y solo fue hasta este año en que revelaron que estaban casados.



Uno de los sueños que Linero tenía ahora en esta vida por fuera del sacerdocio era el de convertirse en padre y quería hacerlo con una mujer que tampoco tuviera hijos, como es el caso de María Alcira, no obstante, luego de que ella le confesara que no quería tener descendencia y al vivir situaciones no tan agradables con su sobrino, Linero desistió de la idea.



Fui viendo cómo era la vida, fui teniendo decepciones con mi sobrino y fui entendiendo eso y no, no no, si esta vaina me duele tanto con mis sobrinos, con un hijo sería terrible”, afirmó Linero, en una entrevista en la emisora ‘Tropicana’.



Así mismo, durante la convivencia con su esposa se dio cuenta de que el temperamento de los dos, tal vez daría como resultado un hijo problemático.



" No hijos. Pero vivimos chévere. Yo creo en el amor, yo creo en el matrimonio, yo creo en el estar juntos. A mí me saca la piedra cuando la gente hace chistes contra el matrimonio o contra la relación de pareja. Ella no es mi fiscalía, ella no es la policía, ella es el amor de mi vida”, agregó el ex sacerdote.



Linero también afirmó que está enamorado de su esposa, felizmente casado y que en su nuevo rol, como un cristiano cualquiera, está viviendo la espiritualidad desde otra perspectiva, en la búsqueda de la felicidad.



"Se trata de eso también, cuiden a su pareja, el amor de pareja son tres verbos, cuidar, consentir y dejar ser”, agregó Linero.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

