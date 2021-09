Foto: Alberto Linero sigue ‘dando pistas’ de su actual pareja

Las reacciones de los internautas en torno a la figura de Alberto Linero no han parado desde 2018, cuando él dejó los hábitos como sacerdote y empezó a vivir fuera de la iglesia.



Él, quien por más de 25 años sirvió a la institución eclesiástica, ha sorprendido a sus seguidores desde hace meses con una noticia: ya tiene pareja.



Linero ha mantenido su vida privada lejos del ojo público. Pesé a que muchas personas estaban a favor de su decisión de salir del celibato, entre ellos famosos como Adriana Lucía y Mónica Rodríguez, varios internautas han expresado su inconformidad con el nuevo camino de Linero.



Es más: en varias ocasiones el exsacerdote ha señalado que lo dejen en paz, pues los comentarios que le envían tienden a ser contradictorios y en algunos casos llegan a ser fuertes acusaciones.

Pero todo ‘estalló’ en agosto.



El mes pasado, en sus redes sociales publicó la fotografía de una mujer con una descripción que decía “es ella… #amaresganarlotodo”.



Aunque en la fotografía no se lograba ver el rostro de la misteriosa mujer, las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar: la publicación llegó a más de 40 mil likes y alrededor de dos mil comentarios.

¿Quién es?

Parece que los internautas ‘descubrieron’ la identidad de la persona que flechó a Linero.



Ella, quien según la descripción de sus redes sociales es emprendedora y Manager, también publicó una fotografía en su perfil de Instagram. La imagen era de un misterioso hombre de espaldas y tenía la misma descripción que Linero utilizó en su caso: “¡Es el! #amaresganarlotodo”.

Aunque no se han revelado más detalles, Alberto Linero ha enfatizado que ella no fue la razón por la cual renunció al sacerdocio, más bien: un sinnúmero de premisas con las que ya no estaba de acuerdo lo llevaron a dejar su oficio.

En su momento, Linero le concedió una entrevista al programa ‘Mejor Hablemos’, de EL TIEMPO. En aquel entonces, tras la ‘conmoción’ de su renuncia como padre, dijo que pese a ello nunca iba a dejar de ser sacerdote y menos aún iba a dejar de creer en Dios.

