'Es la primera vez que amo': Linero reveló por qué no habla de su novia

Alberto Linero dejó el sacerdocio en 2018 luego de pertenecer por más de 20 años a la comunidad religiosa y ser uno de los padres más conocidos en la televisión colombiana.



Ahora el exsacerdote tiene una relación sentimental con una mujer de la que muy poco se habla, pues él ha preferido mantener su noviazgo de manera privada.



A través de una entrevista que dio el pasado mes de mayo al programa ‘La Red’, de ‘Caracol Televisión’, contó que decidió dejar el sacerdocio porque quería experimentar nuevas experiencias y a veces se sentía solo.



Según comentó en el canal al que estuvo vinculado por mucho tiempo como ‘El Padre Linero’, ahora se encuentra enamorado de una mujer que conocía hace muchos años, pero con la que inició una relación hasta un año después de retirarse de la vida religiosa. También dijo que ha preferido mantener todo muy alejado de los medios.



“Es la primera vez que amo, es la primera vez que estoy con una mujer que me acompaña, con la que duermo, con la que sueño y en la que pienso”, dijo en aquel momento al medio ya mencionado.



Sin embargo, hace un par de días Alberto decidió compartir en su perfil de Instagram una foto de su novia, en la que puso como descripción: “Es ella…”, haciendo referencia a que decidía contar después de tanto tiempo quién era su pareja.



En la foto sólo se logra ver a la mujer de espaldas sentada frente al mar. Debido a que en la instantánea no se muestra el rostro de la mujer, muchos usuarios y seguidores volvieron a preguntar quién es la novia del ahora escritor y periodista y por qué no la muestra o habla de ella.



Ante estas cuestiones, Linero decidió dar detalles sobre su vida sentimental en una entrevista al programa ‘Lo sé Todo’, la cual salió al aire el pasado 8 de septiembre.



En la conversación explicó las principales razones por las que no ha comentado ni compartido mucha información sobre su novia:



“No la he escondido, mucha gente nos ha visto en los aviones, nos ha visto en los lugares turísticos a los que vamos, al estadio (...) Ella está de espaldas pero ya mucha gente la ha descubierto y la ha buscado. Yo normalmente no hablo de ella, porque yo creo que es ella, ella no es un apéndice mío”.



Así mismo, comentó que ella es una gran empresaria que quiere conseguir las cosas por sí misma y no porque esté saliendo con él. “Me gusta que abra espacios y que ella quiera abrirlos por ella misma, no porque tenga una relación conmigo. Por eso normalmente trato de respetarla y de trato de no hablar de ella más de lo normal”, le contó al periodista del programa de ‘Canal Uno’.



Linero está feliz de compartir su vida con alguien que le ha hecho vivir esta experiencia que para él “es un regalo de la vida, es un regalo de Dios”.



De esta manera, asegura que “estoy siendo feliz, después del tiempo suficiente de haber salido de ejercer el ministerio presbiteral, ya es momento de contarle a la gente que tengo una relación de pareja”.



