Alberto Linero revela que sus relaciones románticas fueron influenciadas por Diomedes

Alberto Linero, también conocido como ‘Padre Linero’ por sus años de servicio en la iglesia católica, es una de las personas más reconocidas del país, ya que por más de 20 años acompañó a los colombianos en la televisión transmitiendo la palabra del señor.



Recientemente, el escritor del 'Man está vivo' sorprendió a sus seguidores al revelar detalles sobre su vida amorosa, pues aseguró que las canciones de Diomedes Díaz lo ayudaron en sus conquistas.

Linero fue el protagonista del último capítulo de ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión. Ahí reveló varios detalles de su vida junto a sus seres queridos para que los televidentes conocieran un poco más de su historia. Pero una de las cosas que más llamó la atención, fue la conexión que tenía con la música del 'Cacique de la Junta'.



De hecho, uno de sus hermanos se refirió a su conquistas antes de que decidiera darle su vida a Dios. “Alberto tuvo una vida antes del seminario. Con las canciones de Diomedes, Alberto enamoró”, aseguró.



El exsacerdote confirmó cuáles eran sus canciones favoritas para dedicarle a las mujeres en aquella época.

"Intenté enamorar con 'Te necesito' y 'Te quiero mucho', era mi ídolo. Era un campesino poeta. No puedo decir que admiraba su vida personal porque no lo hice", contó.



Por otro lado, recordó cuando regañó a Diomedes por qué llegó tarde al bautizo de uno de sus hijos, ceremonia que fue oficiada por él. Para calmar la situación, el 'Cacique de la Junta' le respondió: “Yo soy Linerista".



Vale la pena recordar que Linero abandonó el ministerio sacerdotal en el 2018. Pero él sigue hablando de Dios y la espiritualidad en las redes sociales, solo que ahora utiliza un tono más filosófico.

