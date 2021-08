'Todo termina, todo acaba': Alberto Linero lloró en la despedida de Messi

La primera intervención de Alberto Linero durante Mañanas Blu, informativo matutino de ‘Blu Radio’, del cual es panelista, llamó la atención de los oyentes y, sobre todo, de los internautas.



Linero dijo: “Lloré con la despedida de Messi; tengo que confesarlo, lloré. Usted [Morales] sabe cómo me gusta el fútbol, soy apasionado y creo que Messi es el mejor de la historia. Verlo allí me hizo llorar y reflexionar en torno al fin de ciclo, cuando se acaban las vainas”.



Pero el mensaje no culminó allí. En su intervención en el programa, Linero expresó un sentido mensaje reflexivo a partir de la inevitable salida de Messi del equipo Catalán.

“Más allá de todos los comentarios deportivos que se pueden hacer, para mí fue una comprobación más de que una de las características más fuertes de la condición humana es la obsolescencia. Todo termina, todo acaba, nada dura para siempre”, afirmó.



Linero también habló de las victorias conseguidas por ‘el 10’, los 778 partidos jugados, 672 goles anotados, 35 trofeos ganados desde que el club Culé le abrió las puertas a la corta edad de 13 años.

El ‘man’, como también es conocido Linero, se identificó con la agridulce sensación con la que millones de aficionados quedaron después del adiós de Messi durante su última rueda de prensa en España.



“No consumirse en los detalles, las fotos, los recuerdos de esa realidad que ya terminó, sino tratar de visualizar el futuro de la mejor manera posible”, afirmó como mensaje para los aficionados.

Concluyó diciendo: “Todo eso me lo he aplicado en esta situación de la partida de Lionel Messi del Barcelona, porque como ustedes saben, me gusta mucho el fútbol y lo sigo apasionadamente. Pero entiendo que la cotidianidad siempre es una oportunidad para aprender y crecer”.



La partida de Messi del club que lo vio crecer ha causado todo tipo de revuelo en el mundo del fútbol.



Por ejemplo, Gerard Piqué, su amigo y excompañero, también compartió un emotivo mensaje en su perfil de Instagram en el que comenzó diciendo: “Ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el Club, dejarás de vestir la camiseta del Barça. La realidad, a veces, es muy dura”.

Ahora bien, retomando las palabras de Linero, no queda otro remedio que visualizar un nuevo futuro de la mejor manera posible.



Y es que millones de fanáticos ahora siguen los pasos de Lionel en la capital francesa, con el fichaje en el PSG prácticamente confirmado.



El club parisino anunció que habrá rueda de prensa en el auditorio del Parque de Príncipes, este 11 de agosto a las 11 a. m. hora local (4 a. m. hora Colombia).

