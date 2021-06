'Es invento de Dios': mensaje de Alberto Linero a la comunidad LGBTI 

Este lunes 28 de abril, Día Internacional del orgullo LGBTIQ+, el sacerdote retirado Alberto José Linero Gómez, envío un mensaje de apoyo a la comunidad gay en el que aseguraba que "la diversidad es un invento de Dios".



Por medio de una publicación de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 1.2 millones de seguidores, el periodista compartió una frase que había puesto inicialmente en su Twitter.



El mensaje fue considerado para muchos un ejemplo de respeto y aceptación.



"Nadie por ser diverso tiene menos dignidad que otros, en eso todos somos iguales. Aunque en nuestras características seamos diferentes, pues hemos sido creados así. Podría decir que la diversidad es un invento de Dios", escribió el religioso retirado, de 52 años.



Junto a la publicación de Instagram, quien fue el cura con más impacto en los medios colombianos, aseguró también que "definitivamente la diversidad es sinónimo de riqueza, y jamás de irrespeto o violencia". A su vez, invitó a todas las personas que construyan desde el amor.



Linero perteneció a la comunidad de los padres Eudistas durante 25 años, por eso no sorprende que muchos de sus seguidores sean bastante apegados a la palabra de la Biblia. Algunos se sintieron ofendidos por y señalaron "la creación de hombre y mujer que hizo Dios".



"Hay respeto y amor hacia ellos pero no tengo que sentir orgullo. Es contradecir las obras y las grandezas que Dios nos ha dado", "La Biblia dice claramente Hombre y Mujer los creó", "Diversidad de razas, de culturas, nunca de sexo. Dios hizo hombre y mujer nada más", "Adán y Eva creó Dios", son algunos de los comentarios que se leen en su publicación de Instagram, la cual tiene casi 20 mil 'Me gusta'.



Sin embargo, otros aplaudieron el mensaje: "Dios nos ama a todos. Yo sé que me ama y no me juzga por amar a quien yo quiera", es uno de los comentarios positivos.



Esta no es la primera vez que el sacerdote retirado sale en defensa de la comunidad LGBTI. En septiembre de 2020 escribió un mensaje de apoyo a la alcaldesa Claudia López, después de un ataque homofóbico en su contra.



“Bendiciones, Claudia López. Dios te ilumine para seguir dirigiendo Bogotá. Dios nos ama a todos. Ánimo. (Hechos 10,34)”, escribió Linero.



Bendiciones @ClaudiaLopez Dios te ilumine para seguir dirigiendo esta ciudad. Dios nos ama a todos. Ánimo. (Hechos 10,34) — Alberto Linero (@PLinero) September 5, 2020

Recordemos que en septiembre de 2018, el entonces cura confirmó, en una entrevista para 'Blu Radio' y en el periódico 'El Heraldo', que le pidió a la Iglesia católica su retiro del sacerdocio tras 25 años sirviendo a la comunidad.



“He vivido los últimos 33 años de mi vida vinculado a la comunidad eclesial, he sido un tipo feliz, que tiene mucho que agradecerle a la congregación de los padres eudistas. He sido pleno, pero hoy he entendido que quiero vivir otras cosas en mi vida personal”, señaló para ese entonces Linero a la cadena de radio sobre las razones de su retiro.



