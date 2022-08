Mientras en el país se buscan nuevas formas de recaudo de recursos por parte del Estado, de cara a una reforma tributaria, la discusión de si las iglesias deberían empezar a pagar impuestos ha vuelto a aflorar.



Antes de ganar la presidencia, Gustavo Petro envió en mayo, durante el Debate Definitivo de EL TIEMPO, la 'Revista Semana' y City TV, un mensaje claro y contundente a las iglesias: que de ser elegido, no sólo no establecería impuestos a las casas religiosas, sino que plantearía la restauración de diversas iglesias, catedrales y capillas en el país por ser patrimonio arquitectónico nacional.



(Lea también: Alberto Linero: 'Iglesia católica debería levantar el celibato')

Por su parte el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha señalado en reiteradas ocasiones que no se ha considerado un impuesto para las iglesias. Sin embargo, la discusión está más caliente que nunca.



En ese sentido, Alberto Linero, sacerdote que pidió la dispensa de su ministerio, publicó una columna en Blu Radio, dando su opinión sobre la materia.



(Además: 'Es ella': Alberto Linero habría presentado a la mujer que lo enamoró)



Linero destaca que nunca fue párroco, es decir el sacerdote encargado de administrar, más allá de lo espiritual, un templo católico. Sin embargo, señala que en el ejercicio de su ministerio pudo conocer de cerca las dificultades económicas que enfrentan algunas iglesias.



"Viví experiencias pastorales en Santa Lucía en el Atlántico; y en Docordó, en el sur del Chocó, donde pude ver las dificultades que económicamente se tienen para ejercer allí el ministerio, ya que las limosnas de las celebraciones no dan para sostener el culto y los gastos de la casa cural, siendo este su sentido esencial. Recuerdo experiencias de celebraciones diarias en las que no se recogían más de 50.000 pesos en la limosna y en los domingos no alcanzaba a los 100.000 pesos", señala Linero.



No obstante, el sacerdote retirado señala que las iglesias deben "dar ejemplo de todos los deberes de ciudadanos". En ese sentido, asegura que las iglesias deberían empezar a pagar impuestos.

¿Cuál es el salario de un sacerdote de la Iglesia Católica?

Lo primero a tener en cuenta es que los sacerdotes no reciben como tal un salario, como si se tratara de un trabajo secular. En cambio reciben lo que se llama emolumento o estipendios. Esto se trata de una contribución económica que se les da por sus servicios.



Ahora bien, no existe una compensación económica estándar para todos los clérigos, dado que esta varía dependiendo del lugar en el que esté ubicada la parroquia donde se desempeñan, así como de los servicios prestados.



De acuerdo con monseñor Elkin Fernando Álvarez, en entrevista con Pulzo, esta compensación es de alrededor de un salario mínimo, es decir, $908.526.



Sin embargo, este valor puede ser superior. Eso depende, por ejemplo, de los pagos que los feligreses hacen por bautizos, matrimonios, sepelios, administración de sacramentos, trámites y certificaciones.