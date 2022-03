Por medio de una columna de opinión en el medio ‘Blu Radio’, Alberto Lineros recriminó una publicación que está rondando en redes sociales en la cual él hace una supuesta reflexión acerca de por qué no hay que votar por Gustavo Petro.



De acuerdo con su declaración, esta publicación no está escrita por él, pues está mal redactada y no tiene el tono que utiliza para hacer este tipo de escritos. Según el influencer, le han llegado felicitaciones y duras críticas respecto a lo plasmado en la publicación, que se ha viralizado en Facebook y WhatsApp.

“He tratado de contestar a cada persona que me pregunta, mostrando que eso no corresponde con mis formas, ni mi visión de la manera en la que debemos gestionar las diferencias que tenemos con los demás, y que además, ya he dicho anteriormente que no es mía y que no me representa”, escribió.



El escrito, que se hizo viral en 2018, califica de “doble moralistas” a los ciudadanos que no quieren darle su voto a Federico Gutiérrez y sí a Gustavo Petro. También dice que no ve a Colombia como “un país viable en el futuro próximo” y que tiene “dolor de patria” por la situación que atraviesa el país en estas elecciones presidenciales.

Linero expresó que era necesario que en esta contienda electoral los colombianos cuestionaran y rectificaran toda la información que consumían, dado que es muy fácil caer en mentiras por los sentimientos que exacerban estas.



Además, aseguró que le impresiona la ingenuidad de algunas personas, quienes sin haber visto esa reflexión en ninguna de sus redes, confiaban plenamente en esta.

Por último, explicó algunas claves, con las cuales es posible verificar la información que se recibe:



“Es necesario saber si esa publicación que estamos viendo es propaganda paga, si se trata de anuncios que los políticos han financiado; también es importante vencer el poder del clickbait, esos títulos que suelen engañar y que al final desembocan en noticias sin ningún tipo de veracidad”, reiteró en su publicación.

Y recomendó contrastar la información con fuentes confiables de distintos medios, el contexto en el que se está desarrollando dicha noticia y las imágenes o logos que pueda llegar a utilizar, ya que estos pueden ser modificados digitalmente en programas de edición.

