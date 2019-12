Albañil se ganó la lotería pero seguirá trabajando para sus clientes

Steve Thomson es un contructor británico de 42 años que ganó 122.7 millones de euros (casi 500 mil millones de pesos) tras acertar los cinco números y las dos estrellas del sorteo de Euromillones. A pesar de ello, aseguró que no dejará de trabajar. ¿La razón? No decepcionar a sus clientes. Su historia fue publicada a través de las redes sociales y se volvió viral.

Este albañil, quien reside en la ciudad de Selsey, le dijo al periódico británico Mirror que pretende volver a sus labores antes de la llegada de la Navidad y que no dejará a sus clientes ‘colgados’. Su historia se volvió viral en Facebook.

"Todavía tengo trabajos que hacer antes de Navidad, cumpliré mi palabra de acabarlos. No estoy colgando mi cinturón de herramientas, definitivamente no", dijó Thomson, quien es padre de dos niños.



La 'cortesía' del albañil no termina allí. El británico anunció que el premio "es demasiado" para su familia y asegura que "vamos a ser generosos. Prudentemente generosos".



"No solo familiares y amigos, sino que mucha gente se beneficiará de esto. Todos van a tener una buena Navidad", agregó el albañil.



Por su parte, Lenka, la esposa de Steve, renunció a su trabajo en una tienda 24 horas y ya planea el traslado de la familia a una vivienda más grande.

EL COMERCIO MAG - GDA