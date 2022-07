Un hombre que tiene como profesión ser albañil ganó una millonada en un casino de la ciudad de Río Gallegos, en Argentina, pero una de las directivas del lugar se negó a darle el dinero.

Se trata de Antonio Miranda, quien fue al Casino Club y comenzó a jugar en la máquina tragamonedas que ya había usado anteriormente. Sin embargo, su sorpresa fue inmensa cuando vio que en la pantalla decía que había ganado 100 millones de pesos argentinos -alrededor de 3 mil millones de pesos colombianos-.



Por lo que le contó Miranda al medio ‘La Opinión Austral’, al principio llegaron unos funcionarios del casino a tomarle los datos necesarios para hacer efectivo el premio e incluso lo felicitaron.

(Le puede interesar: El trabajo con el que Jenn Muriel busca salvar casi 600.000 perros).

Sin embargo, casi inmediatamente llegó una mujer, se presentó como la jefa de la sala y afirmó que la máquina estaba dañada por lo cual no se podía reclamar el dinero.



“Como si fuera poco, me maltrató diciéndome que era deshonesto al querer cobrar esa plata”, comentó Miranda al medio mencionado. Sorprendido por la situación, el hombre decidió reclamar a los cargos más altos en el casino, pero no recibió ninguna respuesta, por lo que llevó su denuncia a la Comisaría Seccional Primera, donde la trasladaron a la Defensoría del Consumidor.



Otras personas que se encontraban en el casino corroboraron la historia de Miranda: “Ahí se acercaron muchas personas, tenemos testimonios”, comentó uno de los abogados que están acompañando el caso.

Un trabajador apostó y ganó $100 millones en un casino patagónico y no se lo quisieron pagar#Ahora Antonio Miranda 🗣 danmificado

"Siempre trabajé en el sector de la construcción. Aún estamos esperando una respuesta de parte de la empresa. Le dimos un plazo hasta el miércoles" pic.twitter.com/JCtktVfTyb — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) July 11, 2022

(Le recomendamos: Mujer denuncia que envió a su perro a un paseo y se lo entregaron cremado).

Además, desde que esa noticia se hizo popular en la ciudad, otros dos casos más se han acercado a los abogados de Miranda asegurando que a ellos también les sucedió lo mismo y, después de ganar una alta suma de dinero, el casino no quiso responder por su pago diciendo que la máquina estaba averiada.



Por ahora, el caso no ha avanzado, pero los abogados de Miranda aseguran que tienen pruebas y que se hará justicia para el hombre. Incluso, el hombre quien espera ser millonario ha convocado a otras personas a protestar en contra del casino, el cual no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

(Siga leyendo: Joven llevó el almuerzo a su novio y lo encontró con otra mujer).

Más noticias

- Chocolates y esferos: el regalo de empresa a hombre por 27 años de trabajo

- Madre llora al saber que su hijo vende droga para pagarse videojuegos

- Mujer rechaza la única condición para recibir millonaria herencia: trabajar

- Insólito: joven ganó la lotería, pero perdió el premio por no tener dinero

Tendencias EL TIEMPO