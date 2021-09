Alanis Morissette confiesa en documental que fue violada

En el documental 'Jagged', que se verá en el Festival Internacional de Cine de Tornto, la cantante y compositora Alanis Morissette contó que fue víctima de una violación, perpetrada por varios hombres.

Según narró Morisette, los hechos ocurrieron cuando tenía 15 años. “Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir con esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación de menores”, dice Morissette en el documental, realizado por HBO bajo la dirección de Alison Klayman y al que tuvo acceso por adelantado The Washingtont Post.



A esa edad, aproximadamente, comenzaba su carrera en Canadá, donde nació hace 47 años, gracias al disco 'Jagged Little Pill', de 1995 y que vendió unos 33 millones de ejemplares.

La ganadora de siete premios Grammy no da los nombres de sus victimarios, pero sí critica que a muchos hombres les parezca fuera de tono que se hable de estos hechos luego de tanto tiempo. “Nuestra cultura no escucha”, dice en el documental.



“Se lo conté a algunas personas y cayó en oídos sordos”, le dijo al diario. También argumentó que no contó nada para proteger a su familia e incluso a sus futuras parejas.

'Jagged' se verá esta semana en el festival y HBO emitirá el documental a partir de noviembre.