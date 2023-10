Alan Ramírez defiende a su conductor que arrolló a ladrón en robo: ‘Voy a apoyarlo’

Hace algunos días, el cantante de música popular Alan Ramírez se vio envuelto en una situación con las autoridades.



Resulta que la mama del artista, se movilizaba en un automóvil junto con su conductor y fueron interceptados por otro vehículo, cuando iban pasando por el sector de Country sur, en la capital colombiana.



Los sujetos los intimidaron con armas de fuego y les robaron los celulares, pero el conductor no quiso que la situación terminara allí, por lo que decidió perseguir a los delincuentes.

Estos se estrellaron en un muro de un colegio y decidieron emprender la huida a pie.



Luego, el conductor siguió a uno de los hombres, a quien finalmente atropelló. Este fue trasladado a la clínica Santa Juliana y debido a las heridas el hombre falleció.



Con respecto al caso, el cantante manifestó que el actuar del conductor fue en defensa propia y que estará presto a ayudarle en todo lo que necesite.



“Toca apoyarlo porque él actuó en legítima defensa propia, porque obviamente le estaban dando bala”, expresó el cantante en una entrevista para el magacín ‘Lo sé todo’.



Así mismo, el cantante contó que su mamá se encuentra bien y que solo le robaron el celular: “Gracias a Dios no me robaron el carro, se robaron solo un teléfono, pero, vuelvo y lo digo, lo material se recupera”.



De acuerdo con las autoridades de la localidad de Rafael Uribe Uribe, otro sujeto hizo parte del atraco, quien también resultó herido, por lo cual están haciendo las averiguaciones del caso para dar con su paradero.



Además, se encuentran investigando el origen del carro que se chocó y fue abandonado.

Presunto ladrón fue perseguido por un motociclista en la Av. Boyacá

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

