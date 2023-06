Al Pacino, uno de los intérpretes del séptimo arte más reconocidos a nivel mundial, ha dado de qué hablar al finalizar mayo, ya que se conoció hace dos días que será nuevamente padre.



El mítico actor de 83 años, que interpretó un sin fin de papeles, como por ejemplo, ‘El padrino’ ha entrado en grandes cuestionamientos en su hogar. Al enterarse de que su joven novia Noor Alfallah estaba embarazada, le pidió una prueba de paternidad al instante, porque no pensaba que él fuera el padre y sobre todo, no se le pasó por la mente poder engendrar un bebé a su edad.

Por su notoria diferencia de edad, en las redes están siendo muy cuestionados. Foto: EFE /Instagram: @nooralfallah

Se puede decir que el intérprete, al enterarse de tal noticia, quedó ‘en shock’, pues no pensaba que su próximo papel a interpretar sería el padre y cuidador de un recién nacido.



De acuerdo con el mediodigital ‘TMZ’, el actor estaba convencido de que a sus 83 años era incapaz de embarazar a alguna fémina, más aún si suponía que por su edad y otros factores sufría la enfermedad de ser infértil.



No obstante, se tiene presente en la biología humana que en el hombre la edad no influye a la hora de hablar sobre fertilidad, ya que los hombres no nacen con un número predeterminado de espermatozoides.

Al Pacino va a ser Padre a los 83 años. Una semana antes, Robert de Niro también a los 79 años. pic.twitter.com/usKfklxNxJ — Cinéfilos (@cinefiloos) June 1, 2023

Al conocerse este hecho, fuentes cercanas a la pareja daban veracidad de que el reconocido actor no creía nada de lo que estaba ocurriendo. Por lo que le exigió dicha prueba de paternidad a su novia de 29 años para determinar si él era el padre de la criatura que está pronta a nacer.



Es por esto, que para conocer la verdad a Noor Alfallah (la novia del actor) le pidieron una prueba de sangre y a Al Pacino una prueba de la mucosa bucal de su boca, para así concluir este trágico suceso para el actor.



O sorpresa, el famoso intérprete sería reconocido, a sus 83 años de edad, como el padre del bebé de Noor Alfallah, pues como se dijo con anterioridad, el hombre puede ser padre durante cualquier edad.

Eso sí, la capacidad fértil del macho se puede ver reducida con el pasar del tiempo, pero todo depende de la genética que posee cada hombre, en este caso se puede afirmar que Al Pacino cuenta con unos espermatozoides intactos.



Por obvias razones, la noticia de que el actor y su novia vayan a ser padres no cayó muy bien a los medios internacionales, debido a que se desconocía la relación de estas dos personas y también por la gran diferencia de edad que se llevan los protagonistas de esta inusual historia.



Se sabe en el mundo del entretenimiento, que Al Pacino actualmente tiene tres hijos con dos mujeres diferentes.

Julie Marie. Anton James. Olivia de 22 años.

Por su puesto, se suma a la lista su nuevo retoño, el cual lo estará conociendo a inicios del próximo verano.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

