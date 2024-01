¡Al fin se acabó enero! Los divertidos memes del ‘mes más largo del año’

Durante los últimos años, las redes sociales han revolucionado las formas de comunicación tradicionales, una de las principales características de estas plataformas es la capacidad de los usuarios para crear memes, imágenes y videos virales que captan la atención de los demás internautas.

Un fenómeno curioso, que se ha observado durante los últimos años, es la aparición de memes en los últimos días del mes de enero, pues son muchas las personas que aseguran que este es el mes más largo del año, generalmente se asocia con la ‘vuelta a la realidad’ tras días de festividad y esparcimiento que se viven en diciembre.

Le puede interesar: ¡Volvió a llover! Fotos y videos registran el regreso de la lluvia a Bogotá

Ante la finalización del primer mes del año, los usuarios de las redes sociales han aprovechado estas plataformas para manifestar su felicidad y compartir imágenes y videos graciosos para despedir el ‘mes más largo’.

Si enero fuera una serie. pic.twitter.com/it8276cEB7 — Gol Garra (@ElGolGarracol) January 31, 2024

Lo más gracioso de cumplir un f4cking treinta de enero es ver este tipo de memes todos los años, JJAJSJA pic.twitter.com/F3rfjRbXSx — ᴅɪᴇɢᴏ ᴍɪʀᴀɴᴅᴀ (@diegou_miranda) January 30, 2024

Enero se pasa rápido

Enero: pic.twitter.com/NebG21RLqR — DON PAPUCHO (@Papucho12pro) January 31, 2024

Es de nuestro agrado informarles que hoy se termina enero 💋 pic.twitter.com/8ldXBw97Pg — Jasy y Neisser (@jasyneisser) January 31, 2024

También puede leer: Video: mujer de la tercera edad cayó de un bus que llevaba la puerta abierta

¿Por qué se cree que enero es el ‘mes más largo’ del año?



En los últimos años, se ha popularizado la creencia de qué enero es el mes ‘eterno’, sin embargo, esto no es de hace poco, pues en el 2018, la portada de la revista ‘The New Yorker’ fue ilustrada con una caricatura de Roz Chast, esta imagen hizo que muchas personas se identificaran, pues enero es un mes en el que muchas personas están enfermas de gripe, alergias y se experimentan grandes y radicales cambios en la temperatura del ambiente.



Según menciona Zhenguang Cai, especialista de la Universidad de Londres, muchas personas perciben al mes de enero como ‘eterno’, porque suele ser un mes ‘aburrido’, esto porque diciembre es un mes lleno de festividades y ambiente familiar, lo que hace que la vuelta al trabajo, la universidad o el colegio, sea aburrido y los días se sientan más largos.



“Es posible que el reiniciar el trabajo luego de las vacaciones de Navidad lleve a mucho aburrimiento- comparado con la diversión que se siente durante Navidad, lo que puede llevar a tener la impresión de que el tiempo pasa más lento en enero”, menciona Zhenguang Cai.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO