Akira Toriyama: triste despedida de Gokú y voces en español al creador de Dragon Ball

Con gran tristeza, el mundo del anime y el manga recibieron la noticia del temprano fallecimiento de uno de los grandes del género, Akira Toriyama.

El legendario creador de Dragón Ball tenía tan solo 68 años y su estudio confirmó la sensible noticia este viernes 8 de marzo.

Todos los fans y seguidores de este anime se han declarado en luto por la muerte de este grande del manga, que debutó en 1980 con la serie Dr Slump.

Toriyama falleció el pasado 1 de marzo a causa de un derrame cerebral y su funeral se llevó en total discreción e intimidad, pero apenas este viernes se dio a conocer esta lamentable noticia para el género del anime y el manga.

Varios de sus amigos y allegados quisieron compartir el mensaje de la tristeza que causa esta noticia, para despedirse públicamente de este quién fuera un gran exponente de los dibujos animados de Japón.

Uno de ellos fue Masakazu Katsura, creador, escritor y dibujante de mangas como Video Girl Ai, DNA² o Zetman, quien solo tuvo sentidas palabras para referirse a Toriyama: “tengo solo recuerdos felices de las veces que fui a visitarle a su casa cuando era niño y sigo pensando en él más como un amigo que como en un gran artista de manga", aseguró.

La revista V Jump, uno de los medios en los que Toriyama publicó sus dibujos, también se declaró en luto y con total tristeza enviaron un mensaje por su repentina muerte, así como también el diseñador del videojuego Dragon Quest, Yujii Hori.

Mario Castañeda, el reconocido actor de doblaje, quien por años hizo la voz de Gokú adulto en español, también se refirió al suceso en su cuenta de 'X': "Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball… No lo puedo creer…!!! Su trabajo, Goku, cambió mi vida…!! Descanse en paz…!!", fue el mensaje del mexicano, quien también recibió varios comentarios en la publicación.

"Nuestro niño interior está llorando en este momento, está leyenda marco nuestra infancia con su inigualable creación Dragón ball y Dragón ball Z, Descanse en paz, maestro", "No pudo terminar su obra, pero la dejó en buenas manos, descansa Toriyama", "Cómo que el interior? Estoy llorando en la cama justo ahora...", fueron algunos de los comentarios de seguidores de Toriyama y su obra.

Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball… No lo puedo creer…!!! Su trabajo, Goku, cambió mi vida…!! Descanse en paz…!! 🙌🏻🙌🏻🙏🏻🙏🏻 — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 8, 2024

Otro de los actores de doblaje que se pronunció por el temprano fallecimiento de Akira Toriyama fue Gerardo Reyero Muñoz, la voz de Freezer.

En su cuenta de 'X', expresó que el creador cambió su vida para siempre.

Cambiaste nuestras vidas para siempre.

Gracias #akiratoriyama 🌹🙏 pic.twitter.com/3NhT6b8O33 — Gerardo Reyero Muñoz (@GerardoReyero) March 8, 2024

Así mismo, dos de los dibujantes de mangas más cercanos y que más se inspiraron en la obra de Toriyama, Eiichiro Oda, creador de One Piece, cuyo estreno se dio en 1997 y continúa en la actualidad y Masashi Kishimoto, autor de Naruto, también manifestaron su profunda tristeza, pero también agradecimiento por lo que les aportó a sus carreras y vidas.

"Es demasiado pronto. Siento un enorme agujero en el corazón. La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado muchísimo desde que era niño", manifestó Oda.

Oda y Toriyama participaron en Crossh Epoch, un manga de 20 páginas donde los mundos de Dragon Ball y One Piece se unían.

"Me mostraste que el manga podía lograr tal cosa. Me hiciste soñar que podía llegar al mundo entero. Eras mi superhéroe", expresó Oda, quien inició su carrera en este género cuando el leer este tipo de cómics se consideraba una pérdida de tiempo.

"Para los dibujantes de nuestra generación, cuanto más nos acercábamos a tu trabajo, más nos dábamos cuenta de su importancia. Hemos acabado amándote por lo que eras y no solo por lo que hiciste", aseguró el japonés de 49 años.

Mensaje de Eiichiro Oda a su ídolo y amigo, creador de Dragon Ball, Akira Toriyama tras la muerte de este el pasado 1 de Marzo.



“Espero que el cielo sea tan placentero como lo imaginaste.”



Es una de las mayores puñaladas que he recibido en la vida. pic.twitter.com/1Rmc9AV1Oo — NeoAnimeZ (@NeoAnimeZ) March 8, 2024

Por otra parte, Masashi Kishimoto, inició su mensaje expresando que esta noticia tan repentina lo había dejado simplemente ‘sin palabras’.

Manifestó que creció con sus historietas en la mano y que cuando tenía días malos, como todos, el solo hecho de ver Dragon Ball, hacía que se le olvidaran los malos ratos.

"Era un alivio para mí, un chico de campo que no tenía nada", escribió Kishimoto.

Más adelante, cuando Dragón Ball finalizó, el dibujante manifiesta que sintió un gran sentimiento de pérdida, al que no logró reemplazar con nada.

Esto le trajo más bien la idea de tratar de parecerse a su maestro, que este le sirviera de inspiración lo que al final le ayudó “porque hacer cómics era divertido".

"Encontré una nueva diversión siguiéndote. Siempre fuiste mi guía. Te admiraba. Lamento que tenga que ser así, pero me gustaría expresarte mi agradecimiento, para mí eras un salvador y el Dios del manga", expresó Kishimoto.

El creador de Naruto también recordó que cuando se juntaba con Oda, se ponían a hablar de la serie y que parecía que competían para ver quién era el más fan: “no he olvidado cómo nos mirabas y sonreías un poco avergonzado al vernos", recalcó.

“Gracias, maestro Akira Toriyama, por tu arduo trabajo durante más de 45 años. Descansa en paz", finalizó el mensaje de Kishimoto de 49 años.

Los seguidores de Toriyama en el mundo han publicado en redes la gran tristeza que sienten por esta pérdida y se preguntan qué pasará con la historia de Dragón Ball super que seguía en producción.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias