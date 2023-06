Aitana y Sebastián Yatra desde hace un tiempo son tendencia en redes sociales, pues se rumorea que son pareja, algo que emociona a sus fans, ya que, según ellos, hacen una bonita pareja. Aunque, ninguno de ellos ha confirmado su relación, uno de los últimos videos que publicaron en sus redes sociales, ha encendido a aún más los rumores.

Recientemente, los cantantes se encuentran haciendo promoción a sus nuevas canciones, por su parte Aitana estrenó su sencillo ‘Las Babys’ y Sebastián su single ‘Vagabundo’. Como los famosos son buenos amigos, no han dudado en ayudarse entre ellos y por esta razón la española publicó un video bailando la canción del colombiano.



La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ fue la primera en compartir un video bailando el challenge de la canción ‘Vagabundo’, específicamente la parte que dice: “Sé que no soy tu novio, pero te quiero, obvio”. Como era de esperarse, los internautas no han dejado de reaccionar y la grabación ya acumula más de 2 millones de reproducciones.



Sin embargo, Sebastián sorprendió a sus seguidores al grabar un dúo con el clip de la española bailando al son de la música. Pero lo que más ha impactado a sus fans ha sido que el paisa se grabó en toalla, lo que dejaba ver sus definidos abdominales. Asimismo, su video lo acompañó con el mensaje: “todavía me dominan esos movimientos”.

Otro detalle que han notado los seguidores de la pareja, es que ambos, en sus respectivos videos, no cantan la parte que dice: “no soy tu novio”, pero luego si mencionan “pero te quiero, obvio”. Esta coincidencia ha generado diferentes especulaciones y todas acaban pidiéndoles a los famosos que por favor oficialicen su relación.



“Se dan cuenta de que no canta el ‘que no soy tu novio’”; “Más que confirmado creo yo”; “El día que anuncien oficialmente. El mundo explota”; “Que se casen yaaaaa”; “Que ganas de verlos juntos, hacéis muy buena pareja, chicos”; “Cuando confirmen nos hacemos los sorprendidos”, se lee en los comentarios.

¿Cuándo iniciaron los rumores de que estaban juntos?



Los rumores comenzaron a finales de 2022, cuando el colombiano paso las festividades en España. Allí fueron fotografiados en diferentes momentos juntos, en eventos y con sus amigos.



Vale la pena resaltar, que Yatra y Aitana son los jurados de La Voz Kids España 2023, y ahí sus seguidores han podido ver su complicidad y la química que existe entre los dos.

