Aitana responde a críticas por bailes 'sensuales' en conciertos en los que hay niños

La cantante Aitana Ocaña generó una gran controversia después del lanzamiento de su último álbum, 'Alpha', y el inicio de su gira en Valencia el pasado fin de semana.



(Le puede interesar: La nueva BZRP music session 57: Milo J, el joven talentoso elegido por Bizarrap).



La atención no se ha centrado en su música, sino en los bailes sensuales que realizó en el escenario junto a sus bailarines, lo que provocó una oleada de críticas por parte de familias que asistieron al concierto con sus hijos pequeños.

Estos movimientos audaces sorprendieron a los padres y madres presentes, quienes consideraron que la coreografía era inapropiada e hipersexualizada para un público joven, que representa una parte importante de sus seguidores.



En una entrevista con Europa Press, Aitana abordó las críticas sobre su nueva imagen: "Decir que en este álbum hay una Aitana más rebelde y provocativa es el titular fácil, te voy a ser sincera, y creo que es un clickbait, pero sí que es verdad que en este disco hay una Aitana más madura".



(Le puede interesar: Ed Sheeran supera los 10.000 millones de 'streams' en Reino Unido y Londres).

"Rebelde he sido siempre lo que pasa es que es verdad que en '11 razones' era más light porque tenía menos edad y tenía menos experiencias. Ahora que he vivido un poquito más me apetecía hacer unas canciones, que son iguales en cuanto a amor y desamor, pero que hablasen también de empoderamiento", añadió la artista, de 24 años.



Respecto a sus jóvenes seguidores, Aitana expresó su satisfacción por mantener una base de fans tan joven y espera continuar haciéndolo durante muchos años más: "Al final, tengo un público adolescente y joven, que quiero seguir manteniendo, pero hay mucha gente que me dice que quiero cambiar de público y no, no es cierto. ¿Tú sabes lo difícil que es tener a niños como fans?".



La cantante reconoció la presencia de familias en sus conciertos y se mostró orgullosa de ello: "Yo por supuesto quiero tener a esos niños y que crezcan con mi música, y si quiere venir otro público, pues también va a ser bien recibido, pero es que yo no tengo esa necesidad de atraer a otro público. En mis conciertos yo veo a familias y es muy guay tener ese público familiar, y a mí me encanta".

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.