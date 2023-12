Aitana habló de Sebastián Yatra y el fin de su relación: ‘Nos llevamos súper bien’

Desde que Sebastián Yatra y Aitana fueron parte del jurado de ‘La voz kids’ de España, sus fanáticos los estuvieron relacionando porque aseguraban que los dos sostenían una relación. Tiempo después medios internacionales lograron captarlos dándose un beso en Miami.



A inicios de 2023, la revista ‘¡Hola!’ logró captar a los artistas disfrutando de unas vacaciones juntos sin hablar de un romance. Sin embargo, el medio mencionado publicó un par de fotos en las que los cantantes se veían muy juntos y en una de ellas se logró capturar un beso, lo que aumentó los rumores de una posible relación.

El 27 de noviembre, un periodista de México lo abordó y le preguntó sobre su relación con Aitana, a lo cual el artista respondió: “Nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”.

Aitana Habló sobre su ruptura con Sebastián Yatra



El 26 de noviembre, Aitana estaba presentando su ‘show’ de su Alpha Tour, en Bogotá, durante el cual se dejó ver muy conmovida y le expresó al público que no se sentía del todo bien, pero que estaba feliz por lo que ha logrado en su carrera.



Por lo que cuando se conoció la declaración de Yatra a la prensa de México, muchos internautas relacionaron lo que había sucedido en su concierto con las palabras del colombiano, algunos creen que debido a su ruptura la española se encontraba algo triste.



Si bien no había dado ninguna declaración, en el programa ‘Amor y fuego’ de Perú, un periodista le preguntó a la cantante quien visitaba por primera vez a Lima si ya había probado algunos de los platos típicos de allá y ella le contestó que había probado el Ceviche.



Tras esto el reportero inició su indagación diciéndole que se ha especulado mucho sobre la relación con Sebastián Yatra, a lo cual ella inicialmente no quiso dar muchos detalles, pero tras la insistencia de quien le realizaba preguntas ella le respondió que el colombiano y ella se llevan muy bien.



“Súper amigos, nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando muy bien”, expresó Aitana. Sin embargo, el medio peruano la volvió a ver en una de sus playas, por lo que nuevamente se le realizaron algunas preguntas. Sin embargo, la artista le explicó que quería darse un paseo por la ciudad junto a su familia.



Por lo que no quería dar alguna declaración y solo le expresó lo siguiente: “Yo estoy bien, está todo muy bien y tengo muchas ganas del ‘show’ de hoy en Perú, eso es seguro”.

En su llegada a España volvió a ser interrogada por algunos periodistas con respecto al tema, a lo cuál ella expresó: "Yo lloro mucho. Literalmente, en todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo. Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo. Y eso es lo que yo les voy a decir y no voy a decir nada más”.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO