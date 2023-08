Aitana es una cantante, compositora y actriz española, quien viajó recientemente a los premios ´Kids Choice Awards´ que se celebraron en México. En su presentación, la artista cantó en el escenario del evento los sencillos titulados: ´Mon amour´, ‘Formentera´, y ´Los Ángeles´.

Para la alfombra naranja, lució un vestido straple de cuero, este en la parte de arriba era de un café obscuro y desde el inicio de sus piernas se volvía negro. Además, portaba un maxi collar de color plateado y unos tacones con plataformas altas y anchas.

Mientras que para su presentación sobre el escenario, contó con un traje de color plata en su totalidad, en cambio, los bailarines que la acompañaban tenían un traje completamente negro. Cuando subió a la tarima de los ´Kids Choise Awards´, se tomó un par de selfies junto a sus fans, quienes extendían sus manos y celulares para obtener una foto de la catalana.

¿Qué dijo sobre Yatra?

En la alfombra naranja, los periodistas inundaron de preguntas a la artista, sin embargo, las que más se repetían tenían que ver con Sebastián Yatra, quien es reconocido por interpretar ´Tacones Rojos´, ´No Hay Nadie Más´, y ´Dos Oruguitas´, canción que se realizó para la película de Disney ´Encanto´.

A principios de agosto, los cantantes fueron vistos en Ibiza por la revista ‘Diez Minutos’, allí les tomaron una fotografía dándose un beso, lo que confirmó tanto para los medios como para sus fans que los dos sostenían una relación. Los rumores de que eran novios iniciaron cuando los cantantes fueron jurados del programa de televisión ´La voz Kids´, España. Además, la pareja fue vista mientras paseaban en las calles de Barcelona.

Pese a esto, la pareja no ha dado muchos detalles acerca de su relación, para sorpresa de muchos, esta vez la artista decidió hablar al respecto: “Hay cosas que a mí me gusta guardar para mí, porque siento que nuestra profesión es muy pública, como las cosas que hacemos, ¿no?”, comenzó a relatar para los periodistas del evento.

“Hay cosas que te gusta como guardarte para ti, proteger, cuidar. Y es que si en algún momento quieres o no contar alguna cosa, contarlo o no. Yo creo que estamos en nuestro derecho de contar lo que queramos y lo que no. Yo a él le admiro mucho, eso sí se puede decir y eso va a ser siempre así. Le conozco de hace mucho tiempo y ya”, culminó la artista.

Aitana ha sido muy reservada con este aspecto de su vida, pero con respecto a su carrera, ha publicado lo feliz y emocionada que está debido a que el próximo mes lanzará su nuevo álbum titulado ´Alpha´.

Yatra, la voz de 'Migo' en la película 'Pie Pequeño'

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO