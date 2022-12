La cantante española Aitana ha tenido un gran año. Logró el éxito en Latinoamérica que tanto anhelaba gracias a canciones como ‘Mon amour remix’ junto a Zzoilo y ha colaborado con artistas de este continente; Sebastián Yatra, Morat y Evaluna son algunos de ellos.



De hecho, una colombiana ha estado detrás de las letras. Se trata de Valentina Rico, nacida en Medellín, pero radicada en Estados Unidos.

Además de eso, la catalana de 23 años debutó como actriz en la producción de ‘Disney +’ ‘La última’, que protagoniza junto a su pareja Miguel Bernardeau.

También está de celebración, pues su disco ‘11 razones’ está de segundo aniversario. De ahí salieron temas reconocidos como ‘Corazón sin vida’ y ‘+ (MÁS)’.



Sin embargo, el peso de la fama ya empieza a tener sus consecuencias y así lo dejó claro en su paso por un evento de YSL Beauty y Vogue España en el que se acercó a la prensa para contar una situación delicada por la que está pasando: los paparazzis la han acosado a altas horas de la madrugada.



De la manera más educada pidió el siguiente favor: “No me grabéis en casa. Está empezando a venir mucha gente a mi casa, hombres, a las 3 y 4 de la mañana, y lo pasó muy mal”.



“Yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero necesito de vuestra ayuda porque de verdad la estoy pasando muy mal”, finalizó diciendo.

Lo que ha causado indignación entre los internautas, principalmente sus fans, es que aún después de lo mencionado una reportera insiste en que “para que no te persigan tendrás que confirmar lo de la portada...”, refiriéndose a los rumores de separación que la rodean hace unos días.



Y es que un portal español puso de primer plano que Bernardeau y la cantante decidieron ponerle punto final a su noviazgo de más de dos años; noviazgo que había superado la distancia, pues recordemos que pasaron un tiempo lejos cuando él viajó a Berlín para las grabaciones de ‘1899’, la más reciente serie de los creadores de ‘Dark’, Baran bo Odar y Jantje Friese.



“Tras más de un año de convivencia en el chalet de Aitana, Miguel ha vuelto a la casa de sus padres que ahora son su gran apoyo, especialmente su madre, la actriz Ana Duato”, aseguró el portal ‘Lecturas’.



Otros apuntan que el cambio de look de Aitana es una señal del cierre de un ciclo, pero no hay ninguna declaración al respecto por parte de alguno de los dos. La artista apareció en la alfombra roja con el cabello corto y tinturado de negro.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS