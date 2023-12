Con un beso y muestras de cariño, Aida Victoria y Westcol confirmarían reconciliación

En redes sociales, seguidores y detractores de Aida Victoria Merlano y Westcol están debatiendo si los creadores de contenido retomaron su relación amorosa, luego de dejarse ver juntos y felices.

Como se recuerda, hace unas semanas, el ‘streamer’ expuso que la costeña le debía dinero de los proyectos que realizaban en conjunto en sus plataformas digitales.



Aida no se quedó callada y le respondió que, de ser así, por qué no se contactó con ella, en lugar de “quemarla” en redes sociales.



De este suceso no se supo más, pero hace poco Westcol presumió que compró una enorme casa y allí llegó Merlano a acompañarlo. Desde ahí surgió el rumor de que habrían dejado sus diferencias a un lado y retomado su relación que acabó a finales del 2022.

Aída Victoria Merlano y Westcol habrían vuelto



Ahora, un hecho que le da más peso a esta teoría es que Luis Villa, nombre de pila del influenciador, viajó a Barranquilla para celebrar Navidad junto a Aida Victoria.



En las historias del perfil de Instagram de Westcol se vio una foto de él abrazando a la joven de 24 años por la cintura, al mismo tiempo que le da un beso en la mejilla. Ella sonríe mientras lo abraza por el cuello.

La instantánea fue acompañada de la canción ‘Al fin llegaste tú’ de Martín Elías. “Pero al fin llegaste tú, y te has convertido en mi ilusión, y en las cosquillitas la emoción, que enloquece mi alma”, es el apartado del tema que se citó en la publicación.



Asimismo, Aida Victoria Merlano publicó a través de las historias de Instagram una foto de ella con Westcol para dedicarle emotivo mensaje de cumpleaños.

“Es fácil perderse entre las expectativas ajenas, yo así me sentía cuando te conocí, pero encontrarme contigo fue reencontrarme conmigo, porque me recordaste que la complacencia de ser uno mismo pesa más que los juicios y las expectativas”, dice el texto.



Y añadió: “Admiro tu inteligencia, tu capacidad de convertir momentos sencillos en anécdotas mágicas, pero sobre todo esa audacia con la que afrontas la vida. Gracias por cada aprendizaje”.

En un perfil de Instagram, en el que se comparte contenido de famosos, también se vio una foto en la que ambos famosos se besan.



Los internautas no dudaron en reaccionar: “No entiendo cómo se lanzan mier(...) por redes y luego vuelven”, “Solo para no pasar las fiestas en soledad. En enero ya cada uno por su lado”, “Par de payaso”, “Al enemigo hay que tenerlo cerca jajajajajajajaja”, “Mercurio retrógrado metiéndose en la vida amorosa, incentivando hasta diciembre el cangrejeo”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

