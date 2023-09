En un episodio que ha sacudido de nuevo las redes sociales, Aida Victoria y Valeria Giraldo, dos figuras conocidas por sus opiniones polarizantes y polémicas en Internet, se enfrascaron en una acalorada discusión a través de sus perfiles en las redes sociales.



En esta ocasión, las dos mujeres se expresaron con total franqueza y llegaron a insinuar que podrían llevar su disputa a un enfrentamiento en un ring de boxeo.

(Lea también: Contundente: Aida Victoria Merlano respondió si tendría sexo por dinero).

La controversia en las redes sociales entre las influyentes colombianas Aída Victoria Merlano y Valeria Giraldo no parece tener un punto final, y en las últimas semanas, ambas han aumentado la intensidad de su confrontación en las plataformas digitales mediante comentarios directos y sarcásticos.

Recientemente, la influencer de Barranquilla participó en un programa de entrevistas en YouTube con 'María José', quien se especializa en conversaciones con figuras públicas y temas personales. Durante esa charla, Aida afirmó que nunca había tenido ningún tipo de relación previa con la influencer paisa, y de manera sarcástica, insinuó que Valeria la envidiaba.

"Yo la veo súper carismática, inteligente, hace unos comentarios muy profundos y me parece una tipaza, súper capacitada y no sé, yo soy loca, por eso me cae mal", mencionó Aida..

(Siga leyendo: Aida Victoria arremete contra Valeria Giraldo en redes sociales: 'me tienes cansada').

Aida Victoria y Valeria Giraldo se enfrentan en redes sociales

Las declaraciones de Aida Victoria no fueron bien recibidas por Valeria Giraldo, quien optó por responder a través de una serie de posts en su cuenta de X sin mencionar directamente a la instagramer.



En su primer mensaje, la Miss Medellín expresó su desconcierto ante aquellos que opinan y critican la vida de los demás. Además, destacó su aversión por los conflictos y subrayó la importancia de vivir y disfrutar la propia vida.

En otro mensaje, la paisa respondió de manera más directa a las declaraciones de Aida Victoria en la entrevista. Escribió lo siguiente:

Para ti que te cae mal alguien que ni conoces🫢

A un discípulo que siempre se quejaba de los demás, el Maestro dijo:

“Si lo que quieres es paz, busca cambiar a ti mismo, no a los demás; es más fácil proteger tus pies con zapatillas que alfombrar toda la tierra”

-Anthony de Mello — VALERIA GIRALDO TORO | La Miss (@valeriagiraldot) September 23, 2023

Por otra parte, Valeria Giraldo se aprovechó del evento 'Stream Fighters 2', que tuvo lugar este fin de semana y en el que varios creadores de contenido de Colombia y otros países se enfrentaron en el ring, para preguntar a sus seguidores a quién les gustaría verla enfrentar como su oponente.

#StreamFighters2 todos activos en el evento más espectacular de Latinoamerica 🤩 búsquenme contrincante pal próximo año psss que no sea la obsesionada — VALERIA GIRALDO TORO | La Miss (@valeriagiraldot) September 25, 2023

(De interés: Miss Universe Medellín, feliz con regalo que le dio WestCol, ex de Aida Merlano).

Aida Victoria respondió sin titubear y expresó con claridad sus opiniones sobre la posibilidad de un enfrentamiento entre ambas:

2 Puños míos no te van a quitar lo estúpida, pero de pronto sí lo cansona. — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) September 25, 2023

En otro mensaje, la barranquillera añadió: "Ahh. Por eso llevabas meses hablando de mí mientras yo te ignoraba (...) Hubieses empezado por ahí, lo que quieres es que te toque. Te enamoraste".

Seguido, Valeria Giraldo respondió de manera breve y compartió algunas publicaciones en las que expresaba su desacuerdo con Aida Victoria.

A ver si permitiéndote tocarme se te quita un poquito la obsesión por mí 🙊 — VALERIA GIRALDO TORO | La Miss (@valeriagiraldot) September 25, 2023

Hasta ahora, los motivos detrás del enfrentamiento entre las dos 'influencers', que se ha prolongado durante varios meses, no se han revelado. Sin embargo, algunos usuarios en línea han especulado que la raíz del conflicto podría estar relacionada con Westcol, otro creador de contenido colombiano que, en algún momento, al parecer, mantuvo una relación con ambas mujeres.

Aida Victoria Merlano es condenada por fuga de su mamá en consultorio



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Viene una nueva colaboración? Bizarrap se cambia el nombre a Bizapop en Instagram

La 'bobadita' que vale comer en nuevo restaurante del jurado de MasterChef Jorge Rauch

Demoledor: Esposa de Bruce Willis ya no sabe si el actor es consciente de lo que ocurre