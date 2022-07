Aida Victoria Merlano suele mostrar en redes sociales aspectos de su vida, sus amigos y parejas. Sin embargo, los seguidores de la barranquillera no se esperaban que se sincerara sobre su noviazgo con Naldy.



Desde finales de 2021 empezaron a circular rumores de que la pareja estaría saliendo pero no fue hasta este año que confirmaron su relación. En sus cuentas de Instagram constantemente publican muestras de afecto.



(Siga leyendo: ‘La Liendra’ pasó gracioso momento al leer un menú que estaba en inglés).

Ahora Aida Victoria reveló que el romance no está en su mejor momento. En una dinámica de preguntas y respuestas, la interrogaron sobre el tema luego de que un usuario la cuestionara por no subir fotos con su novio.



“Extrañamos verte con Naldy, ¿Están enojados?” escribió el cibernauta. La influenciadora aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las relaciones. Según ella, es normal que haya altibajos entre las parejas.



“Yo hipócrita no soy, yo veo una gente que se está matando en la casa y vienen acá a mostrar la felicidad. Yo a ti te muestra el amor bonito, la química y la cosa, si la muestro es porque eso está pasando y si no te lo muestro es porque no está pasando. Entonces, ahora mismo no estamos en el mejor momento de la relación, estamos resolviendo cosas” confesó.



Merlano le aseguró a sus seguidores que en ella siempre encontrarán a una persona genuina. La creadora de contenido se refirió a las mentiras que se difunden fácilmente en redes sociales.



“¿Por qué te lo digo?, porque yo me quedé con que en las redes sociales no hay humanidad. Aquí lo que hay es humanidad. Y a veces también uno ríe, claro que si yo no lo comparto”



Añadió que las relaciones no son perfectas y requieren de trabajo entre dos personas dispuestas a hacerlo funcionar. En redes sociales, la barranquillera fue aplaudida por su honestidad para responder a las preguntas sobre su romance.



(Le recomendamos: ¿Quién ganó? Sebastián Yatra y Rafael Nadal se enfrentaron en Mallorca).

La cercanía con su familia

En las últimas semanas Aida Victoria ha mostrado la buena relación que mantiene con su papá, José Antonio Manzaneda. Tanto así que incluso apareció en su cuenta de Instagram hace unos días buscándole novia a su progenitor.



Según Merlano, Manzaneda tiene las cualidades necesarias para embarcarse en un noviazgo. La joven aseguró que está recibiendo hojas de vida y evaluará candidatas para el puesto.



“Bailarín excepcional, con sentido del humor, hogareño, fiel, guapo, sabio, respetuoso y con hija alcahueta” escribió la influenciadora en referencia a su papá.



Aida Victoria insistió varias veces en resaltar los talentos de Manzaneda, especialmente para la danza. La barranquillera publicó un video de los dos bailando al ritmo de un grupo de música vallenata.



Días atrás, Merlano le regaló a su padre una camioneta Mercedes Benz, último modelo, con motivo de su cumpleaños. En un video se puede observar la reacción del hombre al enterarse del obsequio de su hija.

