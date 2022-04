La influencer barranquillera “se pasa de honesta en las redes” como ella misma dice, y una vez más compartió con sus tres millones de seguidores de Instagram detalles sobre su viaje a Venezuela. Fue al vecino país a visitar a su madre, Aida Merlano Rebolledo, y ha estado expresando el impacto que esto ha tenido en sus días.



Después de dos años desde que se supo de la fuga de la excongresista y posterior a que diera su versión libre ante la justicia, finalmente se reencontraron en Venezuela madre e hija.

Días antes, Aida Victoria había expresado sentirse muy triste por las condiciones en las que pudo reunirse con su mamá, quien se encuentra prófuga de las autoridades colombianas con una pena de 11 años por corrupción electoral.



Además, la creadora de contenido contó que no esperaba el efecto que esto ha tenido sobre ella. Eso sí, enfatizó en que su mamá “no está libre, ni en casa por cárcel, está privada de la libertad”.



“Hace mucho yo no sentía que una situación me llevaba por delante”, declaró Aida Victoria en las historias de Instagram de su cuenta personal.



Expresó que esta situación, en la que su madre está en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, la ha revolcado de una manera inesperada.

“Estoy sóla en un país que no es el mío lidiando con una situación que siento que me sobrepasa”, compartió la barranquillera.



Algunos seguidores criticaron que si estaba en una situación tan dolorosa se fuera a las exclusivas islas del caribe venezolano, Los Roques. Ante esto, la ‘influencer’ prontamente expresó que decidió viajar para despejarse y relajarse, y compartió un pantallazo en el que le cuenta a alguien que se siente muy ‘reventada’.



En las historias en las que habla de visitar a su mamá, se puede percibir que se le quiebra la voz: “Yo siento que me la arrebataron en nuestro mejor momento”, confesó. Dice que ella y su madre tenían una relación conflictiva, hasta hace poco.



Por su parte, a partir de la investigación en contra de Aida Merlano Rebolledo se espera que se pueda esclarecer si políticos que hacen parte del Clan Char en la Costa Atlántico del país estarían involucrados en hechos de corrupción.



A inicios de febrero, la Corte Suprema de Justicia debió rechazar parte del testimonio de Merlano, debido a una filtración de los videos de la indagatoria, en clara violación de la reserva necesaria en procesos de investigación.

