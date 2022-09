El pasado martes, 6 de septiembre, la influenciadora Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, fue condenada por un juez por su participación en la fuga de la exsenadora en un consultorio odontológico, en el norte de Bogotá.



La justicia la señala por dos delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos por los hechos ocurridos el pasado 1°. de octubre de 2019, cuando su madre saltó por una ventana de un consultorio para escapar de los guardias del Inpec que la acompañaron a la diligencia médica.



En palabras de la creadora de contenido, podrían caerle hasta 17 años de prisión sin derecho a casa por cárcel, por lo que su abogado, Miguel Ángel del Río, ya está realizando el proceso de apelación correspondiente.



En juicio, Fiscalía reconstruye minuto a minuto de la fuga de Aida Merlano Continúa el juicio contra Aida Victoria Merlano Manzanera y el odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas por la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo el 1.º de octubre de 2019. Durante la audiencia, la Fiscalía retomó el minuto a minuto del escape de Merlano. En el video, se puede escuchar parte del interrogatorio al que EL TIEMPO tuvo acceso. Fiscalía reconstruye minuto a minuto la fuga de la excongresista. Foto: EL TIEMPO

‘Es totalmente injusto lo que le está pasando’

Ante el hecho, miles de personas que consideran el fallo injusto han salido en su defensa, entre ellos, la empresaria y también 'influencer' Yina Calderón, quien se pronunció al respecto en su perfil personal de Instagram.



“Realmente la justicia de este país es canalla, hay violadores en la calle, hay gente que roba en la calle, hay gente que asesina en la calle y la justicia, por tratados que tenemos y por no encontrar pruebas o por pruebas que realmente esconden, hacen como que no pasara nada. Es totalmente injusto lo que está pasando”, comentó.



“Sea verdad o no que ella sabía, pues yo Yina Calderón no tengo porque dar un testimonio en contra de mi mamá, nadie está obligado a testificar contra sus papás (...) si yo supiera que mi mamá se va a escapar yo no diría nada, lo cual no sabemos tampoco si ella sabía”, agregó.



Finalizó diciendo que la conoce personalmente y le envió un mensaje de solidaridad diciendo que ella es “capaz de todo y va a salir de esta situación”.



