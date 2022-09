Este martes 13 de septiembre el país conocerá la sentencia a Aida Victoria Merlano. La influenciadora está siendo investigada por la supuesta cooperación en la fuga de su mamá en 2019.



La creadora de contenido es hija de Aida Merlano, una famosa excongresista que se hizo conocida por un escándalo de compra de votos en la Costa Atlántica. Meses después, la exfuncionaria saltó de la ventana de un consultorio con una soga.



La influenciadora mantiene una relación con el cantante Naldy. Foto: Instagram: @naldyoficial

Tras ese hecho, la joven fue tomando popularidad en redes sociales y hoy alcanza los más de tres millones de seguidores. Aida volvió a estar en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía haya pedido 17 años de cárcel para ella.



El caso se ha hecho viral en redes sociales y hay opiniones divididas. Algunos aseguran que si hubo algún delito, Merlano debe pagar. Mientras que otros, manifestaron que la pena es demasiado alta para lo que hizo la joven.



En su cuenta de Instagram, Merlano habló sobre el tema la semana pasada. Visiblemente conmovida y llorando, expresó que no lo consideraba justo y que confiaba plenamente en el sistema penal colombiano.



Hace unas horas salió a la luz una entrevista de la Barranquillera con el medio ‘Cambio’, en este espacio reveló algunos detalles sobre su investigación. Según lo que explicó, está siendo usada para atacar a su mamá, la excongresista.



“Alguien se quiere vengar de mi mamá y lo quiere hacer a través de mí… Desde un principio, me han querido instrumentalizar para llevarle un mensaje a mi mamá”, manifestó Merlano.

El tiempo en la cárcel

A pesar de que Aida Victoria ha expresado que tiene miedo de una posible condena, la joven ya ha pensando en sus días en una prisión. Desde ya, tiene claro cómo repartirá los meses que deba cumplir.



Merlano reveló que no quiere perder el tiempo y está considerando armar un proyecto radiofónico para aprovechar el tiempo en la cárcel. Concretamente, quiere lanzar un podcast.



“Si me toca hacer un podcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos en la prisión. Y montó otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien”, señaló la influenciadora.



Aida ya tiene todo calculado y agregó que invitaría a otras reclusas a que hagan parte de la idea. Su objetivo es enseñarles y construir una comunidad alrededor del proyecto que lleva en mente.



“Yo donde sea que esté voy a seguir siendo Aída, adentro, afuera, donde me toque estar. Yo no pienso permitir que mi tiempo en la cárcel sea perdido”, concluyó.

