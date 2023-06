Una de las relaciones más polémicas que se dio en la farándula colombiana a finales del 2022 ha sido la de Aida Victoria Merlano y el streamer Westcol, pues contantemente se hablaba de ellos en todas las redes sociales y prensa nacional por las cosas que hacían o decían.

Sin embargo, la pareja no duró más de tres meses, ya que Merlano sentía que el paisa tenía actitudes “infantiles” que no iban acorde con lo que ella quería en una pareja y él tampoco cedió ante lo que le exigía la barranquillera. En ese sentido, ambos decidieron tomar caminos separados.



Luego de su ruptura, los creadores de contenido empezaron a tirarse puyas a través de sus respectivas redes. Un ejemplo de esto fue cuando Merlano en una transmisión en vivo comentó: “¿Por qué no me superas?”, pues el streamer no dejaba de ponerla de ejemplo en sus conversaciones.



Sin embargo, recientemente confirmaron que aún sentían cariño el uno por el otro y por esta razón en las últimas semanas en redes sociales se han difundido diferentes imágenes coqueteando entre ellos.

Los famosos iniciaron su relación a finales de 2022. Foto: Youtube: WestCol

Uno de estos encuentros se dio en el estudio de grabación de ‘Westcol’, pues la influencer lo acompañó en una de sus transmisiones y se les vio muy cerca como si aún tuvieran una relación vigente, lo que pendió las alarmas de los fans.



Ahora bien, se han filtrado unas grabaciones en las que se puede ver a los creadores de contenido en lo que parece ser un set de grabación de un videoclip. Por el momento, se desconoce si este es para un cantante famoso o es para alguna de las iniciativas comerciales que realizan normalmente.



En el video se puede ver a WestCol mirando de frente a los lentes que lo están capturando y no sigue ningún tipo de libreto o coreografía actuada. Por su parte, Merlano se ve bastante coqueta al lado de un carro y hablándole al paisa a la oreja.

Como era de esperarse, varios internautas han hecho comentarios sobre el acercamiento de los famosos, pues muchos de ellos daban por cerrado este capítulo en sus vida.



“Los más lindos parce”; “Son tal para cual (no de la mejor manera)”; “Yo en la vida soy la misma Aida, cada nada vendo consejos que para mí no tengo”; “Yo los veo divinos, hermosos. Es lo mismo que usted y yo sentimos cuando podemos tener una conversación con esa persona que nos pone el corazón a mil. Caritas de enamorados”, se lee en los comentarios.

