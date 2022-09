Este martes un juez condenó a la empresaria e influenciadora Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre, Aida Merlano, pues se demostró que sí sabía del plan de escape.



En todo el proceso, Merlano aseguró que nunca se le pasó por la cabeza que iba a darse ese episodio. De hecho, la joven condenada admitió que aunque vio la cuerda roja con la que su mamá se tiró del edificio, no sabía que la usaría para tal fin.



Ella, de acuerdo a su testimonio, estaba concentrada en su celular, y se enteró de la fuga solamente minutos después de que salió del consultorio odontológico. En el relato, incluso, subrayó que fue por una periodista que supo que su mamá se le había volado al Inpec.



Momentos previos al fallo del juez, la joven creadora de contenido publicó una series de historias relacionadas con publicidad, dinámicas con sus seguidores y chistes. Sin embargo, desde que se conoció de su condena, ella no ha publicado nada refiriéndose al tema.



Aida Victoria Merlano no se ha pronunciado sobre la condena en su contra. Foto: Aida Victoria Merlano en Instagram

En una de sus historias, Merlano sale grabándose mientras tiene la mirada al cielo y diciendo en modo de broma: " Yo me siento especial, gracias por la confianza depositada. Que creas que estoy entre tus guerreros más fuertes, brutal, pero... para esta batalla como tal creo, siento yo que tienes gente más fuerte. Elaboré una lista, comenzando por mi ex".



"No están aquí porque me caigan mal, lo que pasa es que están aquí por sus aptitudes para enfrentarse a esto: ser bien hp", termina la creadora de contenido en su broma publciada en Instagram.



Además de esto, la joven publicó publicidad y posteriormente respondió a preguntas de sus seguidores.

A la pregunta de dónde estaba y por qué no había vuelto aparecer, Merlano señaló que ha sido por razones de peso. Posteriormente se refirió a temas sobre sexualidad, haciendo preguntas a sus seguidores de si prefieren una u otra cosa.



En cuanto a su 'feed' de Instagram, la última publicación que hizo fue hace dos semanas, en la que muestra dos fotos que le tomaron en 'topless'.

Por otro lado, en su cuenta secundaria de Instagram, Merlano tiene dos publicaciones de hace una semana. Por un lado, da un consejo de sexualidad; por otro lado, se refiere al dolor y el manejo de él.



"Hay personas que ven el dolor como un obstáculo y otros que creemos que la persona en la que nos queremos convertir está detrás de todo ese dolor y decidimos seguir caminando", dice la joven.



"Yo he vivido muchas cosas que me duelen, cosas que de hecho anhelaría que no me hubiesen pasado. Y hace unos días decidí traer todas esas situaciones que me duelen, me avergüenzan, que me dan asco para sanarlas porque creo que nadie vive con una herida abierta y la mujer en la que me quiero convertir necesita sanar esas cosas".

En cuanto a su cuenta de TikTok, donde ya acumula más de un millón de seguidores, sus publicaciones más recientes son de hace cuatro días. En ellas hace 'lip sync' con audios que están en tendencia en la red social.